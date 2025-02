Choque de punteros en Mendoza: Estudiantes va por todo ante la Lepra

Cara a cara. Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán esta noches, desde las 22.15, en el estadio Bautista Gargantini de la ciudad mendocina, por la cuarta fecha del torneo Apertura 2025. No será un partido más, teniendo en cuenta que ambos lideran la Zona A del certamen doméstico y, de llevarse los tres puntos, disfrutarán de la soledad en lo más alto del grupo. Para el encuentro de esta noche, Eduardo Domínguez realizaría cambios respecto del equipo que viene de ganarle a Racing la última fecha. Además, pierde tres jugadores que serán baja por diferentes lesiones. Se trata del El arquero Fabricio Iacovich, quien sufre un cuadro de lumbalgia aguda, lo que lo obligará a mantenerse en reposo. Por su parte, Cristian Medina, una de las opciones en el mediocampo, padece una sobrecarga muscular en el muslo derecho. Finalmente, Joaquín Tobio Burgos quedó descartado debido a un cuadro de pubalgia que le impide entrenar con normalidad.

Por el lado de la Lepra llega este encuentro afiliado tras golear en su última presentación a Belgrano por 3-0 con dos goles de Sebastián Villa y otro de Luciano Gómez. Anteriormente había vencido a Newell´s en su debut por 1-0 con un tanto de Mauro Peinipil en el Coloso del Parque y luego había igualado 0-0 con Riestra. De esta manera es uno de los punteros de la Zona con 7 unidades.

¿Y los millones de Foster?

Por otro lado, mientras el equipo piensa en el partido de hoy, el mercado de pases está que arde para el Pincha, pero no solo por los refuerzos. Primero por el cortocircuito entre Verón y Angeleri por desacuerdos en la forma de proceder en el mercado, mientras que por el otro lado está Foster Gilett y el dinero del préstamo que no entra, lo que hace que Ezequiel Piovi todavía no esté habilitado para jugar.