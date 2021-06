Colazo fue presentado en Gimnasia: "Tenía muchas ganas de volver"

Esta mañana y de forma virtual, se llevó a cabo la presentación de Nicolás Colazo como nuevo refuerzo de Gimnasia, tras su último paso por Rentistas, del fútbol uruguayo.

"Tenía muchas ganas de volver, me había quedado un gran recuerdo y cuando terminé con Rentistas, Alemán me preguntó qué iba a hacer. Hablé con Pellegrino y me llamó", admitió el volante.

En las últimas horas, su pareja, Sol Rivas, escribió en su cuenta de Twitter sobre la felicidad que le generaba volver a postear fotos que tenía guardadas con la indumentaria de Gimnasia. Ante la pregunta de la prensa, el jugador respondió: "Desde que me fui siempre usé la ropa del Club. El cariño en cada club surge a raíz de la gente, el plantel de aquel momento y que me fue bien en la primera etapa. Siempre me quedaron las ganas de volver".

Sobre el rendimiento del equipo en la última participación, afirmó: Hizo un buen torneo hasta que vino la ola de coronavirus y eso lo afectó un montón. Con Martini y Messera hablé ahora cuando llegué".

A su vez, remarcó: "Vi un equipo competitivo en el último tiempo y en esta pretemporada se puede pulir algunas cosas".

Imagen: Licántropos