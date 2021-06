Continúa el éxodo en el Pincha

Hasta el momento, Estudiantes solo pudo incorporar una sola cara nueva en la primera semana de pretemporada y ya perdió un jugador del plantel: Enzo Kalinski, a quien se le vencía el vínculo contractual el 30 de junio y que finalmente, con previo aviso a la dirigencia Albirroja, firmó contrato por 18 meses con el Argentinos Juniors De Gabriel Milito.



A este último jugador, se le van a sumar tres nombres más. Se trata de Lucas Rodríguez, Federico González y Mauro Díaz. El trío de futbolistas que tiene contrato hasta fin de este mes, que se entrena a la par de sus compañeros en la pretemporada que se desarrolla en e City Bell, pero que, a la hora de los ensayos tácticos de fútbol y cuando el entrenador forma dos equipos en cancha (11 contra 11), ninguno de los tres aparece en la lista. Esta situación, tal cual adelantó El Clásico en anteriores ediciones, habla a las claras que tanto Tití, como Mauro Díaz y González, no serán tenidos en cuenta por Ricardo Zielinski de cara al próximo torneo.



El caso de Mauro Díaz ya era cosa juzgada. El exjugador de River Plata pasó por el club sin pena ni gloria, con más lesiones que partidos jugados y con algún destello de buen jugador y nada más. Es por esta razón que desde la dirigencia Albirroja no pretendían extenderle el vínculo, al igual que el técnico no quería tenerlo dentro del plantel.



Por otro lado, el caso de Federico González estaba ligado a las posibilidades del Departamento de Fútbol en traer un refuerzo de jerarquía en la zona de ataque para elevar el nivel actual. Y por último, la situación de Rodríguez, quien se irá libre pero que a la hora de firmar un nuevo contrato con otro club, podría dejarle un porcentaje al Pincha.