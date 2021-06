En el Lobo siguen confiando en el Pulga

A raíz de la reunión que tuvo Luis Miguel Rodríguez con el vicepresidente de Atlético Tucumán, el Pulga frenó un poco las negociaciones que lo encaminaban a Gimnasia ya que en La Plata lo esperaban antes del fin de semana y así llevar a cabo revisión médica para posteriormente firmar el contrato. Esto ocurría porque Gabriel Pellegrino venía negociando hace tiempo tanto con el jugador como con el representante, pero siempre fueron respetuosos de que Colón siguiera disputando la Copa de la Liga Profesional y hasta que no quede afuera, no se iba a hablar formalmente.



El sabalero terminó saliendo campeón de dicha competencia y es por eso que entrada esta semana, el propio Pulga habló con Mariano Messera acerca de la situación y el entusiasmo por sumarse lo antes posible mientras que con los dirigentes hasta se habló de dónde podría vivir con su familia. Lo cierto es que el martes existió la reunión con la gente de Atlético Tucumán y tras eso, las negociaciones comenzaron a frenarse.



Rodríguez pidió unos días más para pensar y desde Tucumán afirman que la oferta formal va a llegar a la brevedad. La misma no igualaría en lo económico a la del Lobo, pero quiere analizar todo bien ya que en La Plata está la situación económica con un sueldo muy alto respecto a lo que pagan los equipos en Argentina, mientras que en su provincia natal tiene, por su parte, a su esposa e hijos que quieren nuevos aires, pero a hermanos y familia restante que lo quieren ver de nuevo con la camiseta albiceleste.



El propio Pulga, luego de ser reconocido en la Legislatura tucumana y entablar una reunión con el vicegobernador Osvaldo Jalo, habló con la prensa y reconoció todo: “Sigo entrenando, sea cual sea el destino tengo que estar bien. No sé si voy a dejar Colón, están las situaciones de Atlético y Gimnasia en la semana. Tomaré la decisión la semana que viene. A Colón por respeto lo voy a escuchar”. Además, agregó: “Hay propuestas muy concretas y hay que analizarlas con tiempo. Todas las situaciones son mejor hablarlas personalmente y otras se encarga mi representante. Me reuní con los dirigentes porque estaba acá en Tucumán”.

Por eso mismo, luego de dicha reunión con los santafesinos el Pulga se tomará estos días hasta el inicio de la semana que viene para definir, pero desde el Lobo sigue el optimismo por todo lo que surgió en las conversaciones con el jugador y su representante desde hace días.