Corinna Schumacher rompió el silencio luego de ocho años

El 15 de septiembre Netflix estrenará "Schumacher", un documental sobre el ex piloto que contará con entrevistas exclusicas a su mujer, sus hijos y sus rivales deportivos. En ese contexto Corinna, su mujer, brindó una entrevista al medio francés Télé Loisirs donde se refirió por primera vez al estado de salud de su esposo.

En diciembre de 2013 Schumacher sufrió un accidente esquiando en los Alpes, que le provocó daños cerebrales casi irreversibles. Al recordar esas fatídicas vacaciones Corinna dijo: "El no quería ir a la nieve sino a Dubai. Michael me dijo que la nieve no era ideal, que podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo".

"Lo extraño todos los días" se lamentó su esposa y agregó: "Nunca culpé a Dios por lo que sucedió. El accidente fue realmente mala suerte, toda la mala suerte que cualquiera podría tener en su vida. Pero Michael está aquí, diferente, pero aquí. Todavía me muestra lo fuerte que es todos los días".

Con respecto a como enfrentaron el mal momento Corinna afirmó: "Seguimos adelante con nuestras vidas: lo privado es privado, como siempre decía él. Para mí es muy importante que pueda seguir disfrutando de su vida privada tanto como sea posible. Michael siempre nos protegió, ahora nosotros protegemos a Michael", sentenció.

Luego del accidente la familia manejo con mucho cuidado y hermetismo, todo lo referido a la salud de Schumacher es una verdadera incognita . Por lo pronto los fanáticos esperan con ansias el documental para tener novedades sobre el caso.