Crece el escándalo en Bolivia: anularon el torneo de fútbol por las apuestas deportivas

La Federación Boliviana de Fútbol decidió anular los dos torneos de la División Profesional debido a las denuncias de corrupción en los partidos. Además, realizará un campeonato extraordinario que iniciará los próximos días y se jugará hasta fines de diciembre.

El presidente de la FBF, Fernando Costa, comunicó mediante una conferencia de prensa las conclusiones que tomó el Consejo Superior, en la reunión que tuvieron con la presencia de los 17 clubes de la máxima categoría. Cabe destacar que en el inicio de la semana se dio a conocer otra grabación en la que el presidente de un equipo le ofrece una suma millonaria de dinero a un árbitro para que cobre en contra de su propio club y haga que reciba 5 goles en el partido.

Tras el anuncio de Costa, no tardaron en llegar las repercusiones por parte de los clubes que participaron de la votación. Héctor Montes, presidente de The Strongest, se mostró descontento con la decisión de anular los torneos y comenzar desde cero. El dirigente atigrado cuestionó los tiempos: “Apretar un campeonato que venía de ocho, nueve meses en un mes y medio no es correcto. Estamos en desacuerdo, hemos votado en contra. Esperemos que la Conmebol tome una decisión correc­ta y coherente”.

Por su parte, el colombiano Michael Ortega, figura del equipo aurinegro, utilizó sus redes sociales para expresar su bronca: “Nueve meses tirados a la mier... Ya son dos años que pasa. Esfuerzos y luchas en vano. Pensar y ver qué pasará con mi futuro. Estar en un torneo donde pasen todas estas cosas no es justo. Uno como profesional está entregado a todos los objetivos que tiene el equipo y mis compañeros, y que estos sean tirados a la basura...”.

Además, dispuso la destitución de los tres miembros de la Comisión de Árbitros, mientras que los clubes solicitaron que se envíen “todos los antecedentes” del caso a los tribunales de disciplina para que se activen procesos.