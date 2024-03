Damonte vuelve a enfrentar al Pincha

Israel Damonte, exjugador del Pincha e identificado con Estudiantes, vuelve a enfrentar al club de sus amores. Por esto, en la antesala del encuentro de hoy entre el elenco de Eduardo Domínguez y Sarmiento, el DT del Verde de Junín habló sobre lo que espera del partido.

“Creo que Estudiantes tiene un gran plantel con mucho recambio. Si me pongo a ver cuál es el equipo titular que tiene, no sabría decir, ha ganado con jugadores diferentes que ocupan la misma posición y tiene todo para sostener lo que venga. En nuestro caso tenemos que pensar lo que tenemos que hacer y en relación a eso ver qué equipo presentan ellos”, comenzó analizando Damonte en diálogo con Radio Provincia. Y agregó: “Cada entrenador tiene su ADN y creo que Domínguez ha logrado en Estudiantes poder variar jugadores y que la estructura sea similar y creo que es una de las cosas más lindas que puede lograr un técnico. Genera competencia sobre todo en la estructura de competencia actual que se juega cada 2 o 3 días. Se necesita recambio y sobre que el Pincha tiene algunos jugadores grandes. Por eso repito a nosotros no nos cambia mucho quiénes vienen porque su sistema sigue igual”.

Por otro lado, vale recordar que el Verde viene de ganarle a Racing en Avellaneda y buscará su segundo triunfo desde la vuelta de Damonte.

El entrenador que logró la mejor campaña del Verde en Primera División sale a la cancha para tratar de aportar su granito de arena a esta situación que no esperaba nadie.