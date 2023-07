“De una vez por todas tenemos que cambiar la historia y lo tenemos que hacer estando todos juntos”

Después de más de una década en el Viejo Continente, Pablo De Blasis volvió a Gimnasia y ayer se hizo oficial su retorno. El mediocampista que quedó libre del Cartagena FC de España en los últimos días aceleró su llegada y durante la jornada de ayer, como anticipó El Clásico, puso la firma por 18 meses y luego fue presentado en conferencia de prensa mientras que hoy tendrá su primera práctica en Abasto.

Luego de la firma del contrato junto a Mariano Cowen y una recorrida por Estancia Chica, De Blasis llegó al SUM del predio albiazul a las 13 para confirmar su regreso y hablar ante los medios. Respecto a las sensaciones de su vuelta al club de sus amores, el mediocampista comentó: “Durante todos estos años que estuve afuera, siempre pensé en esta vuelta. Por suerte, después de lo del año pasado, se termina dando. Estoy muy contento. Significa mucho volver, representa mucho para mí, para mi familia y amigos. Acompañamos al club desde chico. Ahora quiero venir a dar lo mejor de mí, quiero ayudar al club y a los chicos en esta etapa”.

El ex-Eibar y Cartagena de España, entre otros equipos, analizó el presente del Lobo y cómo siguió la temporada a distancia: “La mayoría de los partidos del equipo los vi cuando la diferencia horaria me lo permitía. Me da alegría ver a tantos chicos poniendo la cara en una situación difícil. Lo mismo con Chirola y el CT. Sin pretemporada y solucionando líos, podría haber sido peor todo. Dejan todo en cada pelota, se nota un grupo unido. Me pone feliz formar parte de ellos ahora”.

El vínculo entre el futbolista y el club será por 18 meses, dejando en claro que la intención es retirarse aquí, por lo que el nacido en La Plata fue claro que viene a aportar lo suyo: “La idea de volver estuvo siempre. No quería solo hacerlo seis meses, satisfacerme a mí solo y retirarme. Quiero jugar la mayor cantidad de tiempo posible. El año pasado sentí que era tiempo, pero pasó lo que pasó. Lo más importante es poner el foco en las dos fechas que quedan. Ya habrá tiempo para hablar de mi función y demás”. Además, agregó: “Hay poco tiempo de preparación para el nuevo torneo. Voy a dar lo mejor de mí. Las cosas pueden salir o no pero voy a dejar todo. Espero el día de la vuelta al Bosque pero con tranquilidad”.

Sobre las características de juego, muy diferentes a las que tenía cuando se fue, el ex-Mainz de Alemania explicó: “Cuando me fui, era enganche clásico. Ahora lo hago más de interior, doble cinco. Dependiendo el sistema que se use, pero siempre por adentro. Siempre jugué de la misma manera. El fútbol cambia mucho. Estoy para acompañar a los chicos, lo tenemos que hacer juntos. Es verdad que acumulando partidos, vas intuyendo cosas. Cuando yo era chico, Chirola o Messera me marcaron y enseñaron”.

Por último, De Blasis habló sobre su regreso frustrado el año pasado como así también la intención de que otros excompañeros sigan sus pasos: “Para mí, lo más fácil sería contar todo lo que pasó el año pasado pero no lo voy a hacer. Hoy, el club está pasando por un momento de cambio histórico. No me hace falta volver atrás. Se dijeron mentiras pero no me importa. Hay que acercar a la gente de la casa, que quieran venir al club. Debemos darle una buena época, que sientan que pueden venir siempre. Si retorna alguien más, bienvenido sea. De una vez por todas tenemos que cambiar la historia y lo tenemos que hacer estando todos juntos”.