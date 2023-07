“El delantero vive del gol, por eso fue importante para mí”

Noche soñada. Lo esperó mucho, lo buscó y trabajó para que llegue. Mauro Méndez se pudo sacar una espina que tenía clavada hace un tiempo larga. El uruguayo convirtió por duplicado en la goleada 4-0 de Estudiantes de La Plata ante el Barcelona de Ecuador que le permitió dar vuelta la serie de playoffs y conseguir el boleto a octavos de la Copa ­Sudamericana. Además, fueron sus primeros goles en el estadio Jorge Luis Hirschi con la camiseta albirroja.

Un grito de gol que dentro tiene un desahogo y un reencuentro con la gente del Pincha que lo llena de fuerza para lo que viene. “El delantero vive del gol y por eso lo de hoy es muy importante para mí”, expresó el uruguayo después del triunfo.

“Cuando no le tocaba jugar a Mauro (Méndez), era el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse. Ese esfuerzo se nota. Que ahora se le esté dando nos pone muy contentos a todos”, dijo Santiago Ascacibar después del partido del martes. Además, recibió la banca del entrenador en conferencia: “Le caen mucho por una situación en particular. Es un gran delantero, tenemos que tener paciencia. Es un buen compañero y una gran persona”.

En diálogo con diario Hoy, el delantero se refirió al duro momento que le tocó vivir después del mano a mano que no pudo convertir en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores en la que Estudiantes quedó eliminado frente a Athletico Paranaense. Ahora, un año más tarde, convirtió dos tantos claves para que su equipo pueda dar vuelta la serie en la Sudamericana.

“Fue un momento bastante complicado, duro, después de ese partido estuve varias noches sin dormir, pero lo que nunca hice fue dejar de confiar en mí, en uno mismo, en que estaba haciendo las cosas bien pero no estaba terminando de buena manera. Generaba muchas chances y no podía concretarlas, también me afectaron un poco las críticas porque uno ve esas cosas, mismo la familia y a veces es doloroso”, contó Méndez.

Algunos meses atrás, en un mano a mano con este multimedio, Méndez contó la mochila que se sacó al convertir su primer tanto con la camiseta albirroja: “Gracias a Dios se dio. Lo venía buscando mucho y por suerte se cortó esta mala racha. Son esas rachas que pasan, que tienen los delanteros. A veces estás totalmente negado con el gol. Tuve charlas con Mauro Boselli y me contó que él las pasó mil veces, que estuviera tranquilo, que no me desesperara porque el gol iba a llegar, y por suerte llegó”.

En cuanto al partido de ayer, Méndez dijo: “Sabíamos de arranque que teníamos que hacer goles para no ir a penales y lo logramos. Estoy muy contento porque el equipo fue muy contundente en el primer tiempo”. Agregó: “Necesitábamos clasificar como sea, ya que en el primer partido lo buscamos, pero se nos complicó bastante”.

“Es importante tener el apoyo de los hinchas”

En otro orden de situaciones, el delantero destacó la importancia de tener jugadores de mucha experiencia en el plantel: “Es un placer entrenar todos los días con ellos. Se aprende muchísimo, desde lo ­deportivo a lo profesional, cómo entrenan, de los cuidados personales y muchas cosas más. Nosotros los más jóvenes nos acercamos mucho a ellos para aprender y, si Dios quiere, seguir sus pasos”.

Por último, recordó la ovación: “Una locura, la verdad que eso me da una alegría tremenda. Apenas escuché ese uruguayo, uruguayo, se me erizó la piel. Aunque fue mínimo, para mí es importante tener el apoyo de los hinchas”.