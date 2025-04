Así sigue el calendario del Lobo y el León

No fue un domingo más en la región. Por 90 minutos, La Plata se paralizó para vibrar con un nuevo clásico platense. Tras el empate entre Gimnasia y Estudiantes, ambos equipos seguirán su camino en la temporada con distintos objetivos. El Lobo dejó pasar una gran chance de meterse entre los mejores ocho de la Zona B. Por la fecha 14 volverá a jugar en el Bosque recibiendo a River y con la urgencia de sumar de a tres para no quedarse afuera. El duelo ante el Millonario será el viernes a las 17:00 horas. Luego el conjunto comandado por Flores visitará a Vélez y cerrará la fase regular ante Platense en el Bosque. Aún no está programado el partido por Copa Argentina ante Central Córdoba.

En la continuidad del Torneo Apertura, Estudiantes volverá a jugar en condición de visitante frente a Boca por la fecha 14 del campeonato, buscando reencontrarse con el triunfo tras cinco partidos sin lograrlo. Luego los dirigidos por Domínguez recibirán a Botafogo por Copa Libertadores. Por el certamen doméstico, el Pincha cerrará su participación frente a Tigre y Argentinos.