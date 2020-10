Defensa cayó por goleada y definirá su suerte en la última fecha

Una gran oportunidad perdió Defensa y Justicia. El elenco dirigido por Hernán Crespo cayó 3-0 ante Delfín en Ecuador, por los tantos de Janner Corozo, José Valencia y Carlos Garcés. El "Halcón" tuvo una mala noche y fue superado por el elenco ecuatoriano, que se metió en la pelea y lo privó de clasificarse a octavos. Todo se definirá en la última jornada.

Una primera parte donde Delfín fue superior al "Halcón" y en su primera de llegada de peligro, convirtió, por la buena definición de Corozo. Con la venta, el local se soltó y tuvo chances para ampliar, pero Unsain se mostró muy seguro. Defensa, no tuvo el juego colectivo en otros partidos y solo contó con algunas aproximaciones, que no inquietaron demasiado.

Y en la segunda etapa, el juego fue parejo y mal jugado, ya que ambos no estuvieron finos con la pelota y en las terminaciones. Defensa se adelantó más en el campo contrario, pero no generó demasiado. Y Delfín, en una ráfaga, sentenció el encuentro: primero, con un tanto de tiro libre del "Trencito" Valencia (complicidad de Unsain) para el 2-0 y luego el tanto de Garcés, luego de un centro del ex Independiente, para el 3-0 a los 75´. Con el juego liquidado, Defensa sufrió la expulsión de Breitenbruch, por juego brusco, en el final del encuentro.

De esta forma, el "Halcón" perdió una gran posibilidad, ya que pudo haber sentenciado la historia para clasificar a los octavos de final. Pese a depender de si mismo, ya que está segundo en el grupo G, el elenco de Hernán Crespo visitará al puntero y clasificado, Santos (20/10 a las 19:15). Hasta el momento, las posiciones indican que el elenco brasileño tiene 13 puntos, Defensa tiene 6, Olimpia 5 y Delfín 4.

Síntesis

Delfín (3): Máximo Banguera, Harold González, Luis Cangá, Agustín Ale, Geovanny Nazareno; Charles Vélez, Julio Ortíz, José Valencia, Óscar Benítez, Janner Corozo; Carlos Garcés. DT: Miguel Angel Zahzú.

Defensa y Justicia (0): Ezequiel Unsain; Héctor Martínez, Juan Rodríguez y Néstor Breitenbruch; Ciro Rius, Enzo Fernández, Nelson Acevedo, Edison Duarte, Marcelo Benítez; Braian Romero y Gabriel Hachen. DT: Hernán Crespo.

Gol: 11´ Corozo (Del), 72´ Valencia (Del), 75´ Garcés (Del).

Incidencias: 91´ expulsado Breitenbruch (DyJ) por juego brusco

Cancha: Estadio Jocay (Manta, Ecuador)

Arbitro: Diego Haro (Perú)