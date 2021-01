Definición, al caer: Rojo se despide del Manchester

Tal cual informó El Clásico en anteriores ediciones, Marcos Rojo trabaja para desvincularse definitivamente del Manchester United.

Tanto en el Country de City Bell como en el predio de Ezeiza, lo esperan para que comience la pretemporada de cara al próximo campeonato argentino, a priori, con inicio a mediados de febrero.



En Boca Juniors lo quieren desde hace tiempo y hasta tienen un acuerdo de palabra con el futbolista. En tanto Estudiantes, se metió en la conversación y con la intervención personal de Juan Sebastián Verón, sueña con repatriarlo. No obstante, lo cierto es que Rojo aún es jugador del Manchester United, y hasta que no resuelva su salida del club de Inglaterra ni uno ni otro podrá incorporarlo.



El contrato que tiene en el United vence el 30 de junio de este año, es decir que todavía le quedan unos meses más por delante antes de quedar en libertad de acción. Sin embargo, su representante, Kristian Bereit, se encuentra en Inglaterra realizando gestiones para que ese inminente desenlace se produzca un semestre antes.



Según pudo saber diario Hoy, en los Red Devils están dispuesto a dejarlo libre, siempre y cuando resigne una deuda que mantiene el club con el futbolista y prescinda del salario que le correspondería cobrar hasta la finalización de su contrato.



Desde el Manchester ya le comunicaron que no lo tendrán más en cuenta y hasta le dieron libertad para empezar a negociar con otra institución su futuro cercano. Es por eso que el futbolista no regresó a Inglaterra después de las Fiestas. Se encuentra en la Argentina, entrena con un preparador físico personal y también participa de algunos encuentros amistosos en el equipo que dirige su hermano, Malvinas.