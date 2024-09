Demasiado premio para Gimnasia

En el Bosque se enfrentaron Gimnasia y Argentinos Juniors, con un primer tiempo parejo, empezaron con ínfulas ganadoras los dos. Y luego pasó a ser poco intenso. En los primeros 45 minutos el trámite fue un rato para cada uno porque se prestaban el dominio cada cinco minutos. Así pasó el primer tiempo. Todo obvio de un lado y del otro. Sin sorpresas de ningún tipo. Rondó el gol en los arcos, pero solo eso. Nada ni nadie para destacar.

Todo igual en la segunda parte hasta que Argentinos y sus habilidosos medios y delanteros empezaron a desequilibrar al Lobo. Gimnasia no estaba jugando a nada, se iba enojado Matías Abaldo con su cambio y su entrenador. El Tripero se cansó y el equipo se desdibujo. Desde los 10 minutos en adelante los de La Paternal fueron dueños de todo aunque todo seguía empatado.

El reloj marca 40 y por el momento, Gimnasia no aprovechó el envión de ganar de visitante. Pero cuando peor estaba, un penal para el conjunto de Marcelo Méndez le abrió injustamente el resultado. Injusto. Argentinos juniors mereció ganarlo y lo perdió. Y Gimnasia no mereció y lo ganó.

Empate en Mendoza

Para cerrar la fecha 13 antes de que se pare la Liga Profesional por la Fecha FIFA, hubo actividad en el estadio Feliciano Gambarte donde Godoy Cruz y Central Córdoba igualaron 1-1. A pesar de que el Tomba comenzó ganando con gol de Gonzalo Abrego a los 30 minutos, además de tener un jugador de más que el Ferroviario por la expulsión de Lucas Abascia a los 25, en el complemento llegó el empate para la visita gracias a José Florentín.

Fue un partido en paz

A pesar de todo lo que se habló la semana pasada con amenazas de un lado y del otro respecto a disputas por el poder en la barrabrava de Gimnasia, finalmente ayer en la tarde del lunes no sucedió nada a raíz de un pacto que se hizo entre las dos partes de ponerle paños fríos al asunto, además de un extenso operativo policial para intentar que no suceda nada fuera de los planes.

Esta cuestión no quitó la presencia de Cristián Camilleri en el Juan Carmelo Zerillo, pero no así de algunos miembros de la primera línea de la hinchada que estuvieron involucrados en una detención hace 15 días. Además, desde la seguridad días atrás notificaron a Marcelo Amuchástegui que no podía concurrir al encuentro tras las amenazas con Camilleri en la disputa del poder.