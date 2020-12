Desábato y un ciclo que se convirtió en una pesadilla

Leandro Desábato confirmó que no seguirá como entrenador de Estudiantes, luego de caer ante Defensa y Justicia por 2-1. Y no sólo por los resultados, sino también por los trascendidos de que Ricardo Zielinski lo iba a reemplazar en 2021. Más allá de esto, los números del "Chavo" no fueron los esperados a cargo del equipo.

De un total de 10 encuentros que dirigió, empató 3 y perdió 7, con 3 goles a favor y 10 en contra. El total de efectividad conseguida en puntos, fue de un 30 por ciento. Si bien los números fueron malos, nunca encontró un equipo de memoria y también jamás pudo lograr que el equipo tenga una identidad de juego.

Su debut como DT del plantel superior fue por la última fecha de la Superliga 2019/20, con derrota por 2-1 ante Racing en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El encuentro se disputó el pasado 9 de marzo y tras el mismo, llegó el parate de la actividad por el coronavirus. Con el regreso de los entrenamientos en septiembre y un mercado de pases que pareció positivo, el ciclo jamás tomó rumbo.

Los amistosos a puertas cerradas y el mal rendimiento en la Copa Maradona, que lo dejaron fuera de la pelea por el título, hicieron que comience a hundirse el barco. Y pese a una pequeña reacción del equipo en los últimos encuentros, la victoria no llegó. Y la crisis hizo que Verón y la dirigencia llamen a Ricardo Zielinski.

Más allá de los malos resultados, es claro que Desábato se va por la forma en que se enteró la decisión del club: por los medios de comunicación. Así, le puso final a un ciclo que nunca arrancó y que dejó a Estudiantes hundido en lo futbolístico. Habrá que ver que pasa con la llegada del "Ruso", pero por lo pronto, las nubes siguen tapando el cielo del Country de City Bell.