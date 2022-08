“Desde que estoy en Primera es el grupo más unido que integré y se nota en la cancha”

Luego del entrenamiento matutino de ayer en Estancia Chica, Matías Miranda habló en exclusiva con el diario Hoy después de lo que fue la vuelta a la titularidad tras varios meses y el gran presente que está viviendo Gimnasia con el objetivo de seguir peleando en la Liga Profesional como así también con las esperanzas latentes de volver a jugar la Copa Libertadores. El platense, hincha y surgido de Gimnasia, habló con El Clásico en lo que será la previa a otro duelo importante para el conjunto de Néstor Gorosito.

—Tuviste la posibilidad de volver a ser titular el martes contra Aldosivi, ¿qué balance hacés del partido?

—El martes fue un partido difícil, muy cerrado. Generalmente los rivales como Aldosivi, que pelean el descenso, cuando van de visitante son duros y buscan sumar como sea. A pesar de eso, en el primer tiempo tuvimos las más claras con una jugada mía y otra de Franco Soldano pero fallamos en el último toque. Creo que el empate fue justo por lo que se dio en el segundo tiempo.

—¿Cómo viven la previa al partido con Sarmiento?

—Estamos tranquilos para el domingo (mañana). Va a ser difícil también, de visitante, contra un equipo que juega por el descenso y, como dijo Pipo, va a ser un partido chivo pero estamos a la espera del último entrenamiento donde va a confirmar el equipo.

—¿Cuánto sirve la confianza y el rodaje que les está dando Pipo a los chicos en este último tiempo?

¿Qué cambios en el plantel ven desde su llegada?

—A nosotros nos va dando confianza, estamos rotando mucho y nos está dando la mayor cantidad de minutos posibles. Hoy en día el fútbol argentino es muy difícil, de meter mucho y la mayoría de los que subimos somos más de juego pero tratamos de ir amoldándonos a lo que pide Pipo. Tratamos siempre de dar lo mejor.

—En el último mercado de pases estu­vo la posibilidad de irte, pero Gorosito pidió que te quedes, ¿cómo fue ese momento y qué hablaste con él?

—Yo tenía la posibilidad de ir a Defensa, ya estaba cerrado y me llamó. Me dijo que me quería en su equipo, que me iba a dar más minutos y al jugar toda mi vida en Gimnasia terminó inclinando la balanza para quedarme. Quizás yo iba con más certezas allá pero me quedé por razones de hincha del club.

—¿Qué análisis hacen de lo que está siendo este gran año para Gimnasia?

—Es muy bueno todo lo que estamos haciendo, ya pasamos la primera mitad del torneo y seguimos con el mismo objetivo que arrancamos. Lo mínimo que buscamos es clasificar a una Copa, después se verá si es la Sudamericana o si seguimos con el anhelo de la Libertadores. Desde que estoy en Primera es el grupo más unido que integré, eso se nota dentro de la cancha y todos creemos en una misma base.

—¿Para qué está este plantel? ¿Qué te genera vivir este momento siendo hincha del club?

—Estamos para cosas grandes. Ya estar peleando por clasificar a la Libertadores te marca algo porque hace mucho que no clasifica Gimnasia. Vamos a intentar mantener las chances hasta las últimas fechas. Como hincha me mueve el doble, estoy más a la expectativas de todo, de los partidos, las tablas. Estoy muy feliz.

—¿Qué mensaje le dejás al hincha para lo que queda del torneo?

—Al hincha le digo que se quede tranquilo, en cada partido salimos a jugar a morir y lo vamos a seguir haciendo para lograr grandes cosas. Juguemos donde juguemos y contra quien sea. Sabemos que nos quedan rivales difíciles como Boca e Independiente, pero por suerte los jugamos en el Bosque, donde nos hacemos fuertes.