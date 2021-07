Di María: "Esta copa la teníamos que ganar acá en Brasil"

Somos campeones, Fideo. Ángel Di María tuvo su revancha personal y marcó el gol, que le dio el título a la Selección ante Brasil en el Maracaná. Después de ser elegido el mejor jugador del partido, el volante del PSG habló con la televisión.

"Peleamos tanto y di la cabeza contra la pared. Nos decían que no volvamos más, pero hoy se rompió. Le ganamos a Brasil y se la ganamos acá. Esta copa se tendría que haber ganado en el país. Pero estaba escrito y se la teníamos que ganar acá", destacó.

Además agradeció a sus familiares y los argentinos: "Tengo una enorme felicidad por mi familia, que siempre estuvo presente. Y por la gente que vino al partido, en el medio del Covid y todo este quilombo. Esta alegría es para seguir estando acá y esto es un envión muy grande. Se nos viene el mundial ahora".

Párrafo aparte, habló de Messi y su alegría por el título: "Leo me dijo gracias a mí. Y yo a él. Me dijo que era mi revancha, por las que no pude jugar. Todas esas cosas me traen recuerdos: si hubiese estado en esas finales, que hubiese pasado. Pero hoy fue".