Di María "Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección”

Desconsuelo, bronca y frustración. Di María en Closs Continental hizo un descargo sobre su ausencia en la lista de 30 jugadores que presentó Scaloni en vistas de las eliminatorias para el Mundial Qatar 2020.

“No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí, la Selección es lo máximo. Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y competir”, aseguró “es difícil de entender que estando en un buen momento no sea convocado. Si no estoy convocado, es porque no me quiere convocar”, sentenció.

También dio su opinión sobre el recambio en el que está el equipo nacional y disparó “¿A los 32 años estoy viejo? Si nos ponemos a pensar en el recambio, lo tenés que hacer con todos. Para eso no tendrían que ir Messi, Otamendi y otros jugadores que están en un gran nivel” y agregó “tengo 32 años sigo corriendo de la misma manera, en cada partido demuestro que puedo estar a la altura de Mbappé y Neymar”, aseguró.

“Deseo con toda mi alma volver a vestir la celeste y blanca, solo pienso en volver a estar convocado”, concluyó.