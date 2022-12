Dibu Martínez: "A Messi lo vi mejor este mundial, física y futbolísticamente"

Como es protocolo por parte de la FIFA que el día previo a cada partido hable el entrenador y un jugador, en esta ocasión fue el turno de Emiliano "Dibu" Martínez. Ante periodistas, respondió la pregunta sobre favoritismo: "En Brasil los favoritos era Brasil y hoy lo dicen de Francia. Nos gusta que den favorito al otro, nosotros tenemos al mejor".

Además no quiso meterse en la polémica por algunas declaraciones sobre el nivel del fútbol sudamericano contra el europeo. "Hicieron comentarios, es difícil que opinen porque no conocen Sudamérica. Si no jugás no podés comentar. Ellos saben que somos una selección de nivel mundial y nos respetan", afirmó.

"Lo estuvimos viendo porque era un rival que nos podía tocar en octavos, es el campeón mundial no es solo un jugador. Es una gran selección, tendremos los recaudos. Sabemos lo bueno que son arriba, vamos a intentar hacer nuestro juego", dijo.

En tanto, el arquero habló cómo prepara este tipo de duelo: "Tenemos reuniones sobre donde les gusta definir más. Igualmente no me quedo solo con eso, sino con mi sensación en el momento. El margen de error es poco, el mínimo error táctico te puede hacer pagar".

También le consultaron por Messi y no dudó en destacar su gran momento: "Lo veo feliz, como todo argentino, vi un gran Leo en la Copa América de lo mejor que vi en mi vida. En este mundial lo veo mejor, física y futbolísticamente. Lo veo bien y eso nos ayuda muchísimo".

También tuvo un párrafo aparte para los hinchas, tanto los que están en Qatar como en la Argentina y alrededor del Mundo. "Están cerca, los sentimos, cerca, nos sentimos locales. En la entrada en calor te sentís local, como si estuvieras jugando en Argentina", aseguró.