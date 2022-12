Se dieron las primeras dos salidas en el Lobo

Como viene anticipando este diario, Rodrigo Rey está cada vez más cerca de Independiente y luego de una reunión en la tarde de ayer, desde Avellaneda confirmaron que el arquero firmará su nuevo contrato a la brevedad, por lo que finalizará su vínculo de manera anticipada con Gimnasia. Así, Néstor Gorosito pierde una pieza importante y que fue uno de los pedidos exclusivos por el DT para que siga.

La otra salida confirmada es la de Emmanuel Cecchini, que fue comunicado que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico y así el volante resignó su deuda para rescindir el contrato antes y ya firmar su nuevo vínculo con la Unión Española de Chile. Por su parte, Cristian Tarragona no es prioridad en las renovaciones para Pipo, sumado a que no hay acuerdo económico y tiene sondeos del fútbol mexicano y paraguayo, por lo que el destino parece estar lejos de Estancia Chica.