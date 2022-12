El Mundial de los Mac Allister

DOHA - CATAR

Por Juan Pablo Ferrari

A 24 horas de la final del mundo, la familia Mac Allister está experimentando nuevas y especiales sensaciones.

Patricio, exjugador de Estudiantes y tío de Alexis (el volante titular de la Selección), está instalado en la zona del Wets Bay en el Voco Doha, desde donde sigue la campaña de Argentina junto a su hermano Carlos. Allí recibió al equipo del diario Hoy, como representante platense de la región con las familias de los protagonistas.

Nunca dejaron de ser el “Pato” y el “Colo” de La Pampa. Una provincia que está justo en el centro del país y que los catapultó a la fama para consolidar el apellido casi como símbolos de un club, que además de llevar el nombre de la familia, busca talentos y forma jugadores que puedan expandirse a lo largo de la Argentina y el mundo.

Este es el caso de Alexis, quien acaba de renovar su contrato con Brighton & Hove Albion de Inglaterra y mañana puede ingresar en el selecto salón de la fama y la gloria de los jugadores argentinos.

En la previa a la final del mundo, la familia del jugador recibió a este multimedio y contó las sensaciones que se viven en la previa a esta gran final.

—¿Feliz o nervioso?

—Estamos muy contentos por el momento que está atravesando el equipo y naturalmente Alexis, que se empezó a integrar a un grupo que ya estaba armado y lo hizo muy bien. El había tenido pocos partidos antes del Mundial con la Selección. Somos conscientes de que se le abrió un lugar por la lesión de Lo Celso. El equipo fue de menor a mayor y estamos muy felices por todo lo que está pasando.

—¿Cómo se vivió acá en Doha con la familia el gol contra Polonia?

—Era un partido muy difícil. Había muchos condimentos y presiones de por medio. Había muchas cosas en juego y el equipo lo pudo sacar adelante. Por suerte Alexis pudo marcar un gol y eso ayudó tanto a él como al equipo.

—¿El gol le dio la confianza que necesitaba para no salir más del equipo?

—Como exjugador sé muy bien que cuando marcás un gol recibís una confianza muy importante que te ayuda a que las cosas te salgan de otra manera. Él nunca perdió la esencia y estamos muy contento por todo lo que está pasando.

—¿Vos sos el representante de Alexis?

—Junto a mi hermano (Carlos) estamos manejando la carrera de él y de otros jugadores. Pero sobre todo lo que estamos haciendo es darle las herramientas y los consejos que nosotros no tuvimos como jugadores en otra época.

Nosotros íbamos a pelear los contratos solos. Ahora es otra cosa.

—¿Son conscientes de que si Argentina sale campeón del mundo les cambia la vida a todos ustedes, porque cualquier jugador se jerarquiza ante semejante hecho?

—Tenemos claro todo lo que puede pasar. Pero no nos olvidamos que Alexis acaba de renovar su contrato con el club que lo contrató en la Premier League. Nosotros, pase lo que pase, no vamos a priorizar lo económico, sino lo deportivo, porque tenemos claro que una cosa va de la mano con la otra. Si te va bien en lo deportivo y vos vas a un club que te permite jugar, consolidarte y mostrarte, la parte económica viene sola después.

El recuerdo del gol en el clásico en el arco de las cenizas del Loco Fierro

En una parte de la extensa entrevista que la familia Mac Allister le concedió al diario Hoy en Doha, el Pato se hizo un espacio para recordar su pasado en Estudiantes, su experiencia en el club en la previa al Mundial de 1986 y el día que tuvo que ver la final de Italia 1990 en una concentración porque estaba de pretemporada en Córdoba.

“Yo llegué en 1984 y me integré a un equipo que estaba lleno de jugadores que formaron parte del proceso de Bilardo en la Selección. Estaba Julián Camino, el Bocha Ponce, había vuelto Sabella también y estaba Luis Alberto Islas. Incluso después llegaron también otros jugadores que se fueron sumando con la esperanza de que Bilardo los pudiera llevar al Mundial. Me acuerdo que el último día, cuando dio la lista para el Mundial 1986 y dejó afuera a casi todos, fue muy fuerte para el plantel, porque por ejemplo uno que no fue al Mundial fue Miguel Russo, que había jugado varios partidos. Tampoco terminaron yendo Ponce, Sabella o Camino, quienes habían formado parte del proceso de Bilardo en el club”, recordó Patricio Mac Allister, el tío de Alexis.

El Pato debutó en Estudiantes en 1984 y hasta 1987 estuvo ligado al club antes de pasar a préstamo a Deportivo Maipú. Tras un año en ese club regresó al Pincha en 1988 y jugó tres años más hasta que fue transferido en 1991 al fútbol japonés, que estaba en pleno surgimiento de su Liga Profesional.

“La final del Mundial 1990 la vimos con los compañeros de Estudiantes en una concentración en Córdoba. Ahora me toca ver otra final del mundo acá en Doha con la familia. En 1990 con los alemanes lo sufrimos mucho y lo veíamos con un televisor”, contó.

El Pato Mac Allister, además, se permitió recordar con lujo de detalle la tarde del 30 de junio de 1991, cuando jugó su último clásico con la camiseta de Estudiantes antes de ser transferido a Japón. El mismo le valió al Pincha cortar una racha de 15 años sin ganarle al Lobo en el Bosque.

“Ese día me acuerdo que la gente de Estudiantes alentaba desde un costado de la cancha y a mí me tocó hacerles el gol en el arco donde habían tirado las cenizas de un hincha muy famoso que había muerto hace poco. Yo llegué a ese partido contra Gimnasia estando transferido al Mitsubishi de Japón, pero así y todo nunca escatimé ningún esfuerzo y siempre me arriesgué a dejar todo por el club”, confesó el Pato, quien hizo alusión a lo que había ocurrido en mayo de aquel año (1991), cuando mataron al hincha de Gimnasia, Marcelo Amuchástegui (el Loco Fierro), y los hinchas del Lobo un mes después lo habían recordado en la cancha en la previa al clásico.

En el episodio que el tío de Alexis Mac Allister recuerda, a Estudiantes lo dirigía Humberto Zucarelli, en un partido cuyo árbitro fue Juan Bava. Ese día, que le permitió al León cortar una racha de 15 años sin ganar de visitante en el Bosque (Estudiantes no vencía desde 1976), el equipo formó con Marcelo Yorno; Erbín, Trotta, Prátola, Ramírez; Balugano, Peinado, Aredes, Comisso; Sáez y Mac Allister.

“Tengo un hermoso recuerdo de la ciudad. Mi hija se recibió de abogada allí y suelo visitar La Plata siempre”, completó desde Doha el tío del volante del seleccionado que mañana definirá nada menos que la Copa del Mundo contra Francia.