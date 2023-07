Diego Martínez es el nuevo entrenador de Huracán

El ex DT de Tigre estará presente este domingo junto a su cuerpo técnico en el estadio Libertadores de América para ver lo que será la visita del Globo a Independiente por la fecha 22 de la Liga Profesional y luego, el lunes firmará el lunes por un año, para asumir oficialmente.

Martínez se hará cargo del plantel con el mismo CT con el que dirigía al Matador: Cristian Bardaro, Gustavo Rodríguez, Adrián Gonzales como ayudantes de campo; Omar Mateo como vídeo analista; Juan Conte y lean mazioti profesores 1 y 2; Pablo Campodonico; Pato Ciavarella como psicólogo couching.

Huracán se encuentra en momento delicado, en está peleando entre los de abajo, tras solo conseguir dos triunfos de los últimos 24 partidos y llegar a los 11 encuentros en los que no consigue los tres puntos.

Sin embargo, en el conjunto de Parque Patricios también tiene complicaciones internamente entre los jugadores que salió a la luz con las duras acusaciones de Fernando Tobio, capitán del equipo que sentenció: "Me llena de orgullo tener compañeros de 18, 20 años que ponen la cara por el club. Otros por un dolorcito no están y no dan la cara. Eso a mí me molesta mucho y se hace todo muy difícil".

Gastón Sauro, Gabriel Gudiño, Juan Fernando Garro, Juan Manuel García y Lucas Castro forman parte de una nómina que pareciera tener su tiempo casi cumplido en el Globo. Además, Jonás Acevedo también parecía entrar en la lista, pero finalmente ocupará un lugar en el banco de suplente entre los convocados que comandarán los técnicos interinos Claudio Cacho Cabrera y Marcelo Broggi.