Diego Simeone reveló por qué no aceptó ser el técnico de la Selección argentina

Diego Simeone fue uno de los entrenadores más pedidos por el público para dirigir a la Selección argentina. El actual técnico del Atlético de Madrid habló con el sitio oficial de la AFA y dejó varias frases importantes acerca de una posible llegada al banco de suplentes del conjunto albiceleste en un futuro.



En primer lugar, el Cholo explicó su decisión de no ser el entrenador del seleccionado en los últimos años: “Es difícil explicarle también a la gente la proyección de encontrar a un equipo que estaba con muchísimos problemas como el Atlético de Madrid, y hoy extrapolarlo a un lugar cercano a los más poderosos del mundo. Porque cuando hablo de esto, el que está en Argentina dice a mí qué me importa, yo quiero que vos dirijas a la Selección Argentina. Pero bueno, todo va en su debido tiempo y espacio. No tengo dudas que en algún momento, si las situaciones se encuentran, posiblemente pueda tener la oportunidad”, detalló.



Además, el entrenador del Atlético de Madrid se refirió a las críticas que sufrió el plantel del seleccionado nacional: “Si salís campeón del mundo sos referencia, y si perdés sos un tipo negativo, fracasado. Que no diste todo. Los chicos han respondido muy bien hasta las circunstancias donde desgraciadamente les ha tocado perder, es doloroso ese estado. Para los que la vivieron y para los que somos de Selección y no nos ha tocado ganar. Ganar, gana uno”, contó.



Simeone fue un antes y un después en la reciente historia del Atlético. Con el Cholo como técnico, el equipo español logró cuatro títulos internacionales. Además llegó a dos finales de Champions League, y en la actual se clasificó a los cuartos de final al eliminar al Liverpool, vigente campeón.



Sobre este tema y la diferencia de un Mundial con una Champions League, el argentino analizó: “Te tiene que agarrar muy fuerte. Yo lo relaciono con la Champions. Son torneos que los podés ganar. ¿Cómo? Con una preparación sumamente construida en aspectos emocionales, aspectos individuales. Tenés que tener esa dosis y ayuda de suerte. Te tiene que acompañar. Podés trazar los caminos o buscar soluciones posibles, pero hay detalles que en una competencia tan corta, que necesita de gente con fortaleza mental, no es fácil. Por eso se repiten los que ganan. Gana Alemania, Brasil”, remarcó.



Además, el Cholo llenó de elogios a Lionel Scaloni, actual entrenador de Argentina, quien fue confirmado en el cargo el año pasado tras la Copa América: “Vos ves dentro del campo que hay una búsqueda de seguir un sistema. Te puede gustar o no, pero sí hay una búsqueda, y sobre todo lo que se percibe es el grupo de futbolistas que la está desarrollando, todos siguen al plan que tiene el equipo”, enfatizó.



En el cierre de la entrevista, Simeone se refirió a la comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona: “Uno es una máquina de hacer goles, que es Messi. Lo he sufrido en estos ocho años, lo vivo diariamente; el otro, Diego, era el fútbol argentino representado en una persona. Digo que son diferentes, aunque hoy posiblemente pareciera verse el carácter que empieza a transmitir Messi. Desde lo que vemos, porque en realidad no lo conozco personalmente. Vi la película de él y te emociona verla porque es una realidad que no transmite. Lo hace humano y sensible a un montón de situaciones, y que hoy siendo más maduro posiblemente empiece a ver cosas de otra manera”, finalizó.