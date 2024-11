Domínguez no se preocupa por las lesiones: “Son situaciones del fútbol”

Tras la igualdad en Uno ante Independiente Rivadavia, el entrenador Eduardo Domínguez hizo su análisis: “No pudimos sostener el resultado. En el primer tiempo nos costó ser más profundos, tuvimos los espacios detrás de los volantes y con juego directo se presentaron las situaciones. Buscamos achicar constantemente para que el rival no pudiera contragolpear. Pero nos está costando defender la pelota parada, la debemos seguir corrigiendo. En el segundo tiempo contamos con mejor recambio para utilizar, lamentablemente no concretamos las chances a nuestro favor”.

Al ser consultado por la reiteradas lesiones musculares en el plantel profesional, el Barba hizo eco de esta preocupación que existe en el ambiente Pincha y respondió contundentemente: “Es una situación que ha pasado en el fútbol y va a seguir pasando, no me preocupa”, comenzó y luego agregó: “Puede ser antiguo mi pensamiento, pero para jugar a un alto nivel, a una alta exigencia, el entrenamiento tiene que ser de la misma forma”, sentenció. Además, en este sentido, destacó: “Más allá de las lesiones, el equipo siempre estuvo a la altura físicamente. Si no te exigís en el entrenamiento no vas a rendir y si te lesionás, para eso están los compañeros, para eso somos un equipo”, señaló.

Para cerrar, Domínguez manifestó que el equipo evoluciona de la forma que había previsto luego del receso por Copa América. “Estamos en un pleno crecimiento como equipo. Yo tenía la tranquilidad que el funcionamiento iba a aparecer en octubre. Ahora nos tenemos que focalizar en el torneo local y preparar para el encuentro del martes. La urgencia no debe tapar las buenas cosas que hacemos como grupo”.

Finalmente, fue cauteloso a la hora de pensar en la final del Trofeo de Campeones: “Pensar tan lejos es un error, nos tenemos que focalizar en el torneo local, buscar solidez defensiva y que no nos conviertan. Creo en el día a día, que nos va a llevar a ir partido a partido. Que lo urgente no nos tape las cosas buenas que hace el equipo”, reflexionó, pensando en cómo llega el equipo al duelo decisivo que tiene por delante en diciembre.