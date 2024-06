Domínguez probó el equipo en Uno

El último esfuerzo antes del descanso. El plantel profesional de Estudiantes de La Plata fue el más castigado por el calendario argentino y continental de este 2024. Entre la Copa de la Liga Profesional, Copa Argentina, Supercopa ante River, Copa Libertadores y la actual Liga Profesional, los dirigidos por Eduardo Domínguez sintieron el peso físico y mental de un fútbol que no deja respiro ni margen para el error. Tan es así que la merma en el rendimiento lo dejó afuera de la Copa Libertadores en fase de grupos y sin chances de clasificar a los Playoffs de la Copa Sudamericana como premio consuelo.

Ahora, después del último compromiso en Brasil ante Gremio, la delegación volvió a Argentina, descansó el domingo, entrenó el lunes en el Country Club de City Bell y ayer lo volvió a hacer pero en el estado Jorge Luis Hirschi de cara al partido de mañana a las 19 ante Sarmiento de Junín por la fecha 5 de la Liga Profesional. En ese marco, el entrenador ya sabe que no podrá contar con dos futbolistas titulares e importantes en su equipo: Guido Carrillo y Santiago Ascacibar. Ambos estarán ausentes por lesiones musculares que no solo lo marginaron del encuentro frente a Gremio, sino también del jueves y hasta el retorno a la actividad local después del receso por la Copa América. Además, otro que no estará será Meza, quien arrastraba una molestia que le impedía entrenar con normalidad y lo obligó a perderse varios partidos importantes. Por esta razón, el equipo médico de Estudiantes con Hugo Montenegro a la cabeza decidió que lo mejor era someterlo a una operación. La misma se dio con éxito y tendrá algunas semanas de recuperación por lo que se espera que cuando el Pincha regrese a la acción en la Liga Profesional Meza se sumaría sin problemas.

La buena noticia respecto del 11 que paró en Curitiba por Copa es que Tiago Palacios podrá volver a formar parte del equipo. El resto también podrían estar a disposición del DT y solo restan dos prácticas más para definir los que arrancarán el cotejo en Junín.

De esta manera, el entrenador podría diagramar un equipo con: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo o Federico Fernández, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Enzo Pérez, José Sosa, Tiago Palacios, y en la delantera Edwuin Cetré y Javier Correa.