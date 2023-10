Domínguez: “Se notaba la tensión en los jugadores”

Un desahogo. Estudiantes de La Plata volvió ganar después de varios partidos sin poder hacerlo en la Copa de la Liga Profesional y se acomodó en la tabla anual. Fue 2 a 1 ante Sarmiento de Junín por la fecha 10 de la Zona B del certamen doméstico y, tras la victoria, quien también se desahogó en los micrófonos fue el entrenador Eduardo Domínguez.

En primera instancia, el DT analizó el encuentro y dijo: “Hoy enfrentamos a un rival que nos complicó las cosas y se hizo fuerte defensivamente. Tuvimos que hacer un doble esfuerzo y nos teníamos que demostrar que estamos de pie. El equipo mostró el entusiasmo de querer ganar este partido”. Luego explicó: “Obviamente tenemos que mejorar las finalizaciones, pero tenemos muchos argumentos para generar juego y situaciones. Hay que seguir insistiendo”.

Sobre el triunfo de ayer expresó: “Pudimos aprovechar las pelotas paradas y luego controlamos muy bien el partido”. “Ahora hay que pensar en hacer un gran partido en la cancha de Boca. No creo que ese partido sea la clave para el sprint final, todos lo son. A partir de ahí, se pueden generar buenas sensaciones”.

Por otro lado, el entrenador albirrojo reconoció: “Por más que no es un momento crítico, se notaba un poco la tensión de los jugadores, de saber que pueden más pero que por diferentes motivos no lo estábamos pudiendo mostrar”.

En ese sentido, explicó: “Era casi un doble esfuerzo el que teníamos que hacer. Primero reencontrarnos con nosotros mismos y mostrarnos que estamos bien. Y después cómo doblegar al rival que sabíamos que nos iba a complicar”.

“Las sensaciones son buenas. El grupo le toque al que le toque siempre muestra ganas y entusiasmo. En la semana todos mostraron que querían estar para ganar este partido. Y lo hicieron de buena manera. Hay que insistir en lo que el equipo hace bien”, sostuvo Eduardo Domínguez ante los periodistas.

Luego apuntó justamente contra la prensa y manifestó: “No quiero entrar en polémicas pero voy a entrar. Esa tensión de la que hablé es lo que genera el periodismo para con la gente. Han hablado de mi continuidad, de si voy a seguir o no voy a seguir, cuando en ningún momento sucedió nada por el estilo”.

“Estoy muy contento, con muchas ganas y visualizando un futuro en el club si así lo desea la dirigencia. Lo ha manifestado la CD, de la comodidad entre las dos partes junto con el plantel”, enfatizó sobre su presente como director técnico de Estudiantes.

En ese sentido, resumió: “Lo que se generó no fue por lo que hablaba afuera, sino porque no podíamos ganar. Pero lo que se comenta te llega, te lo dice un familiar o un amigo. Sobre todo para el que vive en La Plata. Tenemos que ganar… Y sí, ya sabemos que tenemos que ganar. Queremos ganar. Y nos duele no ganar”.

Zaid Romero volvió a ser titular y pagó con gol: “Gracias a Dios pudimos ganar”

El zaguero central de Estudiantes de La Plata, Zaid Romero, fue la figura del triunfo del Pincha ante Sarmiento de Junín y, tras la victoria, dialogó con los medios presentes en el estadio Jorge Luis Hirschi. Allí, el defensor se refirió a la importancia de los tres puntos conseguidos anoche y expresó: “No podíamos encontrar los tres puntos en casa. Lo buscábamos mucho, pero no nos salían las cosas. Lo preparamos en la semana y gracias a Dios hoy (por ayer) pudimos llevarnos la victoria para seguir metiéndonos en zona de copas y seguir sumando en la tabla de nuestra zona”.

Por otro lado, analizando el trámite del partido, explicó: “No sufrimos mucho, pero tuvimos algunos errores atrás. Hay que seguir trabajando en la semana para corregir esos detalles, pero pese a eso estamos muy contentos por esta victoria”.

Además, sobre los objetivos del club en este cierre de años, confesó: “Los objetivos están claros, obviamente es entrar a las copas e ir en busca de la final en la Copa Argentina”.

Por último, en su regreso a la titularidad después de más de dos meses y la dedicatoria en el gol, contó: “El gol se lo dediqué a mi familia que estaba hoy en la cancha y siempre me apoya”.