Domingo de gigantes en el Mundial de Clubes: ganó el Madrid, goleó la Juve y Messi hoy va por la hazaña

El Mundial de Clubes regaló un domingo a la altura de las expectativas: el Real Madrid superó al Pachuca 3-1 en un partido en el que jugó con diez casi todo el encuentro, mientras que Juventus goleó 4-1 al Wydad Casablanca y quedó a un paso de los octavos de final. Ahora, todas las miradas apuntan a la jornada del lunes, cuando Lionel Messi y su Inter Miami busquen hacer historia frente a Palmeiras.

En Filadelfia, el Merengue arrancó en desventaja numérica desde los 7 minutos por la expulsión de Asencio, quien bajó a Salomón Rondón cuando se escapaba al gol. Pese a jugar con uno menos durante más de 80 minutos, el equipo de Xavi Alonso mostró jerarquía y se impuso con goles de Jude Bellingham, Arda Güler y Federico Valverde. El descuento del conjunto mexicano llegó sobre el final con un remate de Elías Montiel, desviado en Tchouaméni. Con este triunfo, el Madrid lidera el Grupo H con 4 puntos.

Por su parte, Juventus tuvo una actuación sólida en Atlanta. Goleó 4-1 al Wydad Casablanca con doblete de Kenan Yildiz, un gol en contra de Boutouil y un penal de Dusan Vlahovic. El descuento marroquí fue de Lorch, con una exquisita definición. Nicolás González ingresó en el segundo tiempo. Si el Manchester City le gana a Al Ain, tanto la Juve como los de Guardiola avanzarán a octavos.

Pero el plato fuerte de este lunes será el duelo entre Inter Miami y Palmeiras, desde las 22:00 (hora argentina) en Atlanta. El equipo de Messi llega motivado por su histórico triunfo ante Porto (2-1), con un gol del rosarino que alcanzó los 50 tantos con el club. El equipo estadounidense se juega la clasificación, sabiendo que necesita ganar o, al menos, empatar y esperar una ayuda de Al Ahly en su partido frente al Porto.

Palmeiras parte con ventaja: suma 4 puntos y una diferencia de gol de +2, tras empatar con Porto y ganarle a Al Ahly. La solidez defensiva y su experiencia en torneos internacionales lo ponen como favorito, pero Messi y compañía van por el batacazo.

Además de ese duelo clave, hoy también juegan Seattle Sounders vs PSG, Atlético Madrid vs Botafogo y el ya mencionado Porto vs Al Ahly, todos con implicancias directas en la clasificación a octavos.

El Mundial de Clubes entra en zona caliente. Y con Messi en cancha, todo puede pasar.