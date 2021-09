Eduardo Castagnani es el nuevo presidente de la Liga Amateur Platense

En una jornada histórica para el fútbol de la ciudad, Eduardo Castagnani fue elegido como presidente de la Liga Amateur Platense. La Asamblea General Ordinaria tuvo lugar en la sede de la institución (6 entre 60 y 61) y diario Hoy fue testigo de una noche que reunió todos los condimentos. El referente de Argentino Juvenil se impuso por 20 a 16 ante Daniel Arteca, máximo directivo de Alumni. De esta manera, Mario Malvestiti se convirtió en el nuevo vicepresidente mientras que Marcelo Mazzacane dejará su cargo tras más de una década al frente de la casa madre liguista, aunque formará parte de la Comisión Directiva electa.

Cerca de las 19 comenzaron a llegar los primeros asambleístas bajo una lluvia constante. Con el correr de los minutos, la puerta de la sede de la LAP contaba con un centenar de personas y varios efectivos policiales y de seguridad privada. Ya se percibía un clima con cierta tensión.

Pasadas las 20, empezó la Asamblea con el cronograma pautado. En primer término, se votó la aprobación del padrón por un total de 18 a 13.

Luego comenzó el conteo de votos, con una paridad muy marcada en el comienzo. A diferencia de lo que se comentaba en la previa. Finalmente Castagnani logró sacar una pequeña diferencia que hizo valer hasta el final. Una vez conocido el resultado, el flamante presidente de la LAP se acercó a hablar con los medios: “Estoy muy contento. Gracias a los que me acompañaron y a los que no también. Queremos que los clubes crezcan en su infraestructura y sumar sponsors. No puede ser que no los tengamos”.

En otro tramo de la conferencia de prensa, el referente de Argentino Juvenil se refirió a lo que quiere para los clubes: “Buscaremos proteger el patrimonio de los clubes. Que los grandes de la región no se lleven gratis a nuestros jugadores”.

La Comisión Directiva de Castagnani estará integrada de la siguiente manera: en el Tribunal de Disciplina, Cecilia Draghi, Mónica Spiropuloss, Darío Lescano, Darío Salto, Heriberto Bengoa, Héctor Gauna y Daniel Ibarra. En el Tribunal de Cuentas, Néstor Fantello, Carlos Domínguez, José Pietrosimone y Elizabeth Arrien. Colegio de árbitros: Máximo Pereyra.