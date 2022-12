El árbitro de la final del mundo regresó a su país y habló con la prensa

El árbitro de la final del mundial, Szymon Marciniak, volvió a Polonia y fue muy bien recibido por la población y la prensa. Aprovechó la situación para hablar con los medios de comunicación sobre su trabajo en el partido, su relación con Messi y responder a las criticas francesas.

Marciniak comenzó respondiendo una crítica francesa, cuando Messi marcó el 3 a 2 varios suplentes albicelestes se levantaron y entraron al campo de juego, desde Francia le dijeron que debió anular el gol por esa acción. "Se puede ver como hay siete franceses en el campo cuando Mbappé marca un gol, Nada que decir, sobre todo porque en la oportunidad perdida de Kolo Muani al final del partido, varios suplentes tricolores siguen en el área de juego", declaró el árbitro haciendo entender que dejó pasar infracciones a los dos equipos.

A su vez aseguró que la comunidad deportiva y profesional del fútbol felicitó su trabajo y el de sus compañeros. Declaró que incluso Mbappé dijo que eran "grandes árbitros".

En cuanto a Messi, el réferi polaco dijo: "Hasta el Mundial de Rusia 2018, describiría nuestras relaciones como ásperas. Me gusta dejar jugar a los jugadores, no paro el juego cuando no es necesario, y no creo que eso le sentara muy bien, pero ahora creo que compró mi estilo y parece gustarle. Antes del partido se acercó a hablarme, le transmitió mi mensaje a sus compañeros y lo que pedí, funcionó"