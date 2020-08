El Bayern se baja de la carrera por Messi: "es muy caro", dijo su presidente

El exfutbolista alemán Karl-Heinz Rummenigge, actual presidente de la junta directiva del Bayern Múnich, consideró hoy que el astro argentino Lionel Messi es demasiado caro para el club que acaba de salir campeón de la Champions League y que goleó 8-2 a Barcelona en los cuartos de final del máximo torneo europeo.

"No podemos permitirnos pagar a un jugador de esta magnitud. No es parte de nuestra política y filosofía. En los tiempos de Covid-19, no es fácil para ningún club. Un propietario rico no es suficiente. Tiene que ser uno súper rico", expresó Rummenigge en declaraciones al diario deportivo italiano Tuttosport.

Desde que Messi anunció que tenía intenciones de dejar el FC Barcelona, que fue eliminado de la Champions 2020 con una goleada histórica que le propinó el Bayern, circulan muchas versiones sobre el futuro del capitán del seleccionado argentino.

"Sinceramente, saber que Messi podría dejar el Barcelona me pone un poco triste. Leo ha escrito la historia del club, y en mi opinión debería terminar su carrera con el blaugrana. Sin embargo, hay aspectos internos y privados que desconozco, así que no interfiero", manifestó Rummenigge, según la agencia de noticias alemana DPA.

Consultado sobre si el Bayern había desistido de fichar a Cristiano Ronaldo en 2018 también por cuestiones económicas, Rummenigge salió en defensa del polaco Robert Lewandowski, su actual goleador estrella: "Teníamos y tenemos a Lewandowski. No necesitábamos un delantero como Ronaldo".

Para Rummenigge, el portugués de 35 años es un fuera de serie que todavía tiene mucho por delante. "Ronaldo, como Lewandowski, vive para el fútbol", recalcó el directivo alemán, que espera que Ronaldo pueda mantenerse "dos temporadas en la cima", las que le quedan para finalizar su contrato con la Juventus de Italia.

"Después decidirá qué hacer. Yo veré a Lewandowski en el campo durante mucho tiempo, lo cual es otra razón por la que no estamos buscando un sucesor", finalizó.