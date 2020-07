El campeón que dejó los ligamentos por la Copa de 2009

Agustín Alayes dialogó con diario Hoy sobre la última Libertadores lograda y dijo: “Estuve en todos los partidos salvo uno que fue cuando recién me había operado. Siempre cerca del plantel, acompañando y brindándole apoyo desde el lugar que me tocaba. Fue una experiencia espectacular para todos, más allá de jugar o no, me sentí parte del grupo y obviamente fue uno de los logros más importantes del club y para nosotros también”.

Además, agregó: “El principio del torneo nos agarró con un funcionamiento irregular, que lamentablemente terminó con la salida de Leonardo Astrada”.

“Me toco lesionarme en el primer partido de Sabella como entrenador. Además, el equipo sufrió otra baja importante como la Marcos Angeleri y ahí fue donde el club decidió ir por Schiavi. Eran dos bajas en la defensa, y tanto Alejandro como su cuerpo técnico pensaron que había que reforzar ese sector, y encontraron una alternativa con el Flaco”, contó Alayes sobre el transcurso de aquel equipo.

Por último, confesó: “En mi casa tengo la medalla y la réplica de la Copa, pero debo reconocer que no las tengo a la vista, son cosas que tengo guardadas y que recurro cuando se van cumpliendo aniversarios de la obtención del título”.