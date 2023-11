El Colo Barco no tiene lesión y podrá estar ante el Pincha

En la antesala de lo que será el viaje a Córdoba para una semifinal de la Copa Argentina que tomó un carácter trascendental tras la derrota en el Maracaná, Mariano Herrón recibió una gran noticia tras las alarmas que se encendieron por la mañana: Valentín Barco pasó por la cínica y los estudios determinaron que no tiene ninguna lesión muscular, por lo que podrá jugar contra Estudiantes.

Barco sintió una molestia el domingo en la práctica de fútbol que organizó el DT Mariano Herrón, por lo cual dejó el equipo minutos antes del final y lo reemplazó Jabes Saralegui. En ese momento, no consideraron que fuera necesario que se realizara estudios y tampoco creyeron que pudiera perderse la semifinal. Pero ayer el Colo siguió con molestias, no participó del entrenamiento y para despejar las dudas el cuerpo médico lo mandó a hacerse unas imágenes. Así, a dos días del partido, de mínima no llegará al 100% y sí con algunos inconvenientes físicos. Por más que finalmente no se haya comprobado ninguna lesión muscular.

La realidad es que Barco viene con molestias desde hace rato. Estuvo tocado antes de la final de la Copa Libertadores y de nuevo al regreso, después en el primer partido contra San Lorenzo, por lo cual lo trataron durante el entretiempo y fue reemplazado durante la segunda etapa. De hecho, en ese entonces también le hicieron estudios, los resultados dieron que no tenía ninguna lesión y finalmente pudo jugar frente a Newell's.

Ahora, por delante está el partido más importante para Boca. La semifinal de la Copa Argentina que Riquelme pidió ganar luego de la derrota en la final de la Libertadores. Por eso, después de realizarse estudios y no encontrar nada de gravedad, Barco se perfila para estar como sea mañana en Córdoba. En busca del pase a la final, por el título y por la Libertadores 2024.