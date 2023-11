Scaloni palpitó el clásico en conferencia de prensa

El entrenador Lionel Scaloni habló ayer en conferencia de prensa donde analizó el presente del equipo, manifestó que habrá cambios y se refirió al nivel del Scratch. Además, hizo alusión al duelo que se jugará justamente en el Estadio Maracaná, el cual fue un grato recuerdo cercano para la actual Selección Argentina.

En tal sentido, comentó: “La idea es no tocar mucho al equipo, pero algún cambio seguramente haya. Si hay cambios, que va a haber algunos, no será por rendimieno. No por jugar un buen o mal partido voy a cambiar, sí para intentar hacer daño al rival y que el rival no nos haga daño”. Y agregó: “Es relativo decir que viene golpeado, hizo un buen partido. Con Colombia hizo un buen partido hasta el minuto 76, el resultado es engañoso. Tiene buen nivel. Son selecciones grandes, que vengan como vengan tiene que salir a ganar”.

Finalmente, sobre el regreso a Río de Janeiro luego de la histórica consagración allá por 2021, detalló: “Somos de los que pensamos que siempre hay que pensar en el presente. Este partido tiene un condimento que no basta mucho para que el jugador salga preparado a la cancha. Es un clásico, es Brasil, en su cancha. Tiene un condimento especial y no hace falta recordar la Copa América, pasó mucho, dos años y medio, y los jugadores son otros. Creemos que hay que enfocarse en lo de ahora que es lo realmente importante”.