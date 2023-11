Alerta en Barcelona: Se lesionó Gabi

La última jornada de Eliminatorias camino a la Eurocopa 2024 trajo malas noticias para Barcelona. Es que en las últimas horas se confirmó la gravedad de la lesión que sufrió Gavi en el duelo ante Georgia: una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha con una lesión asociada al menisco que lo marginará por el resto de la temporada.

Si bien desde el blaugrana, entidad que emitió el parte médico oficial, no deslizaron los tiempos de recuperación que le demandará la lesión, lo cierto es que se estima un tiempo de baja de entre seis a ocho meses, al margen de una intervención quirúrgica.

La lesión no sólo generó preocupación en Barcelona por la pérdida de uno de sus mejores jugadores sino también bronca con el entrenador de España, Luis de la Fuente. A su entender, el DT no lo "cuidó" y no le dio descanso. "Los buenos jugadores no descansan nunca", llegó a decir De la Fuente al ser consultado al respecto. Ahora, Gavi tendrá un descanso obligatorio.