La previa del gran clásico sudamericano bajo la lupa del Profesor Córdoba

Por Daniel “Profe” Córdoba

Cuando se inicie la próxima semana, vamos a tener dos acontecimientos futbolísticos realmente importantes. El primero que se avecina será en la jornada de mañana, cuando nuestro seleccionado enfrente en el mayor clásico sudamericano a su eterno rival: Brasil. La otra justa deportiva importantísima, sobre todo para Estudiantes de La Plata, será el día miércoles cuando por semifinales de la Copa Argentina deberá enfrentar al club Boca Juniors.

El primero de estos acontecimientos encuentra a dos combinados que, en el primer partido de esta fecha de Eliminatorias FIFA, no se los vio en buen estado de forma. Nuestra Selección campeona del mundo se enfrentó a un rival que tanto su cuerpo técnico como sus jugadores vinieron a jugarse la vida. Vinieron a quitarle el invicto en el arco y el invicto en el resultado a nuestro representativo que llevaba muchísimos partidos sin conocer la derrota. Ningún equipo en un Mundial, en donde la primer fase se juega cada tres días, puede meterle el ritmo que Uruguay le opuso a nuestro seleccionado. Eso ya lo sabemos bien porque, en el año 2002, Argentina con el entrenador que hoy tiene la Celeste y con un gran equipo, bochornosamente no pudo pasar la primer fase del Mundial Corea-Japón.

Eso en la República Argentina sería lapidario para cualquier entrenador. Sin embargo, a dicho técnico se le renovó el contrato increíblemente producto de su infundado e increíble apoyo mediático. Y este pagó muy mal dicha increible redesignación, dándose, con un atrevimiento impensado y en la mitad de eliminatoria, de decir “se me acabó la energía” y dejó el barco a la deriva. Tres cosas que son imperdonables bajo todo punto de vista y sin embargo la protección de la prensa hace que se lo vea a dicho técnico como un “súper técnico” y creo que no es así. Sí puede ser un buen entrenador, como tantos, solamente uno más de todos los entrenadores que existen en el mundo. No ha ganado muchos torneos y si se le venera tanto a dicho técnico, entonces qué deberíamos decir de otros entrenadores que sí con la Albiceleste ganaron cosas importantes. No pienso que dicho técnico no sea competitivo, pero me resulta enervante que se alaben sus pocos éxitos y sí se ignoren sus fracasos.

La Scaloneta ahora deberá enfrentar a un rival que también llega con una derrota en su último partido y que tampoco está en un buen nivel. Creo que es un partido que se puede jugar con las piernas, pero que fundamentalmente para los dos tendrá decisiva importancia la mentalidad y actitud ganadora. No dudo que así será la actitud positiva ganadora que tendrá nuestra Selección y, obviamente, por ser local y por historia, también debería ser la de la Verdeamarela. Como suele pasar a esta altura del año, los jugadores de ambos equipos muy desgastados, por más que recién estén promediando los torneos en cada uno de los países que se juegan en el exterior. El desgaste de competir en 3 o 4 torneos a la vez se hace sentir; pero bueno, con las fiestas de fin de año encima, se les pide el último esfuerzo para terminar el año realmente feliz y con una alegría. Repito, los condicionantes más importantes, además de lo físico, de lo táctico- estratégico y de lo técnico (la Argentina técnicamente no estuvo para nada precisa y fina en el partido contra la Celeste, hasta pareció como un equipo cansado y con una marcha menos, lo que conlleva a la imprecisión), será lo emocional.

Estamos en presencia de la llegada de un partido para ambas selecciones que llegan de sendas derrotas, una previa muy rara en la historia de los dos equipos más campeones de América a nivel selecciones.