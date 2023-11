Leonel Pernía se consagró campeón del Turismo Nacional

En la jornada de ayer, Leonel Pernía fue el gran ganador y se convirtió en el octavo bicampeón de la historia de la Clase 3 del Turismo Nacional. ­Culminó en el tercer puesto de la final del Premio Coronación, disputado en el autódromo de Viedma.

La carrera tuvo como ganador a Facundo Chapur (Ford Focus), quien comandó el 1-2-3 del Óvalo, que completó Gastón Iansa (Ford Focus), su compañero en el GC Competición.

Al finalizar la competencia, Pernía declaró: “En este momento me acuerdo de mi señora, que hoy cumple años y que tanto me ayudó para que yo pueda correr. Dejé la vida durante todo el año y recibí críticas de todos lados, pero los resultados demostraron que no estábamos equivocados con la estrategia. Es el primer auto de mi propiedad y le pongo el 1… Fue clave la confiabilidad, que fue la que nos faltó otros años”.

La consagración de Pernía significó el segundo título consecutivo para el MG-C Pergamino Competición, ya que venía de coronarse con Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze). De esta manera, Ford cortó una racha de 6 años sin títulos, pues el anterior había sido con Emanuel Moriatis en 2016 con el Focus III 5p del Martos Competición. El Óvalo suma 12 campeonatos en la Clase 3, cuatro de ellos logrados por el Focus.

Pernía se coronó en Viedma, al igual que en 2018, cuando festejó ―pese al abandono en la final― con el Honda del Chetta Racing. El tandilense, que tiene la atención de Mauro García y los motores de Mario y Luis Riva, superó por 19 puntos en el torneo a Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), que llegó 5º luego de largar 11º.

El loberense aprovechó el retraso de José Manuel Urcera (Ford Focus), quien estuvo 4º en la mayor parte de la final y terminó 10º, para quedarse con el subcampeonato. Por su parte, Julián Santero (Toyota Corolla) partió 17º, arribó 8º y concluyó 4º en el certamen.