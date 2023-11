El mensaje de Soulé para Scaloni

A días del compromiso ante el conjunto de Fernando Diniz, Matías Soulé volvió a presionar a Scaloni con poder cumplir su sueño de defender los colores de la selección argentina. El jugador pasa por un gran presente futbolístico en el Frosinone de la serie A, con un total de 5 goles y 1 asistencia en 10 partidos.

La selección de Italia, con Spalletti al mando, busca que Soule se incline por representar los colores del país del que también cuenta con su nacionalidad. Sin embargo, el jugador de 20 años, que jugó en el Mundial Sub-20 para el combinado de Mascherano, tomó la palabra en las últimas horas y fue contundente con su elección por Argentina en una entrevista en diálogo con La Gazzetta Dello Sport.

“Soy argentino, mi corazón es argentino y jugar con mi selección es un sueño. Spalletti me había llamado y luego vino a Frosinone. Simplemente, le dije que me siento argentino y que quiero esperar a Argentina. No es seguro que me llamen, pero es otro de esos desafíos difíciles que me motiva”.