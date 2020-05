El futuro de Tévez y Zárate en Boca, bajo la lupa de Ameal

Los clubes del fútbol argentino no están exentos a los problemas económicos por la pandemia. Uno de estos casos es el de Boca, que posee varias figuras en su equipo. A pesar de haber conquistado la Superliga, la falta de partidos y competencias generan también una suma menor en el presupuesto anual.



Sin lugar a dudas que Carlos Tévez y Mauro Zárate son dos de las estrellas de la institución. Jorge Ameal, presidente del club, habló en primer lugar sobre la continuidad del Apache: “Carlitos dice permanentemente que quiere terminar en Boca, nosotros eso lo valoramos mucho y conmigo se va a sentar y lo vamos a arreglar en un segundo. Va a ser tan rápido que no vamos a haber tiempo de ninguna discusión”, aseguró en Radio La Red.



Por otro lado, Ameal no fue contundente con el futuro de Zárate: “Tenemos que estudiar el presupuesto de los tiempos que vienen. No es el problema Zárate, es un tremendo jugador, pero tenemos que estudiar todo. Ojalá que pueda terminar su carrera en Boca. No me pongan en problemas con Zárate, es un gran jugador, pero ésta no es una decisión de hoy, es una decisión de junio”, finalizó el presidente del Xeneize.