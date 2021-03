“El grupo está muy bien, sabemos a lo que jugamos”

El defensor Germán Guiffrey, quien viene siendo una de las figuras en Gimnasia en esta Copa de la Liga Profesional, charló con Triperomaníacos y sobre su presente en el actual equipo de Leandro Martini y Mariano Messera comentó: “Estamos preparándonos de la mejor manera. Hacemos hincapié en corregir errores, hay bastante para eso. Ya sabemos que también jugamos el martes por la Copa Argentina así que también nos preparamos para eso”.



Además, agregó: “Cuando fui ganando confianza con los partidos, me sentí mejor. Creo que cuando obtuve eso, mejoré y pude tener buenos rendimientos. Jugar al lado de Goltz o Coronel me ha ayudado mucho, me dieron muchos consejos”.



Acerca de lo que son las actuaciones del Lobo en este último tiempo donde se convirtió en un equipo complicado, Guiffrey dijo: “Nos vemos como un equipo fuerte, difícil para todos los rivales. Los puntos que hemos perdido vinieron por errores puntuales que podemos corregir. Estamos para más en esta Copa. La tabla no refleja lo que venimos haciendo dentro de la cancha, porque merecimos más y no estuvimos finos para concretar situaciones claras, para abrir los partidos”.



Sobre lo que es el juego del equipo Tripero, el zurdo afirmó: “El equipo está bien y tiramos todos para adelante, es un gran grupo y desde lo futbolístico sabemos a lo que jugamos. Sentirte bien adentro de la cancha con tus compañeros siempre es importante. Todo influye mucho, estoy contento por mi rendimiento pero más por el equipo”. Además, remarcó: “Generamos muchas ocasiones, que en otro momento nos costaba. Si logramos meter las situaciones que creamos, vamos a estar muy bien. Estamos tranquilos y siempre dispuestos a mejorar”.



Por último, el surgido en las inferiores de Newell’s contó las sensaciones acerca de lo que fue su primer gol en Primera y reveló: “Haber convertido mi primer gol en la Bombonera fue hermoso. Además del gol, me gustó mucho ese partido por cómo jugamos. Merecimos más, seguramente me va a marcar a futuro ese partido”. Mientras que también dejó en claro lo que piensa el plantel de cara a la Copa Argentina: “Somos conscientes y quedó demostrado en la Copa Argentina puede pasar cualquier cosa.

Hubo grandes sorpresas, tenemos que prepararnos bien. En este fútbol argentino, cualquiera te da pelea”, concluyó.