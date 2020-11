El llanto de Pedro Troglio por la muerte de Maradona: "Es un dolor enorme al corazón"

En plena conferencia tras un encuentro de su equipo, Olimpia de Honduras, Pedro Troglio mostró su tristeza en conferencia por la muerte de Diego Maradona. Pese a no poder asistir al funeral por sus compromisos laborales, el ex DT de Gimnasia lo recordó: "Tengo imágenes de momentos que pasé con él, como el día que eliminamos a Italia. Después las navidades en su casa y mi familia lo adora a él y a toda su familia".

Y con lágrimas en los ojos, siguió: "Hoy era un día para estar en mi casa, pero uno es profesional y no hay nada mejor que rendir homenaje a alguien en lugar al que le gustaba estar. Fue un día difícil y a partir de hoy, algo no va a ser igual. Este 2020 es una desgracia, donde perdí a mi padre y he perdido a Diego. Y también no pude ver a mi familia por seis meses".

Además destacó lo que significaba Maradona para él: "Para mi es como un familiar; un hermano. Es muy triste el momento y lo he manejado como lo puedo manejar. Va a ser difícil digerir esto, porque se vienen las imágenes. Es muy difícil y triste, porque es un dolor enorme al corazón. Me quedo con ese gran abrazo que nos dimos en Italia".