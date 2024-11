El Lobo aulló y se quedó con el duelo de Decanos

Bajo un sol radiante en la tarde del domingo, el Lobo recibía a Atlético Tucumán con la premisa de volver al triunfo en el Juan Carmelo Zerillo pero sobre todo dejar atrás lo que fue una pálida presentación el jueves en Avellaneda contra Independiente. En un encuentro donde alternó buenos momentos y otros donde sufrió, el conjunto platense se impuso 1-0 con gol de Leandro Mamut.

Gimnasia comenzó de gran manera el partido porque desde el primer minuto mostró intensidad y lo tenía en un arco al conjunto visitante que lograba mantener el cero con Tomás Durso que volvió al Bosque. Un cabezazo a Enzo Martínez y un remate de Martín Fernández fueron las atajadas del golero surgido en el Bosquecito.

Sin embargo, de tanto ir en ese comienzo, a los 9 minutos Leandro Mamut capturó un rebote en el área y con un gran derechazo puso el 1-0 y su primer tanto en su carrera profesional. Después de esto, el Decano comenzó a crecer y manejaba la pelota para inquietar a Marcos Ledesma. Los tucumanos tuvieron chances para abrir el marcador pero Ledesma sacó un remate a quemarropa tras pase al medio como así también algunos tiros de media distancia.

Con la mínima ventaja para el Tripero, todo se fue al entretiempo y en el complemento la ecuación no cambió mucho. Gimnasia un poco mejor parado en ataque, tenía chances para liquidar el asunto pero no lo hizo y cuando sucedió, Santino Primante se encontraba en offside y fue anulado. A pesar de esto, el conjunto de Facundo Sava se fue quedando con los cambios y salvo un remate de Luis Miguel Rodríguez no hubo chances claras. Sobre el final, el ingresado Norberto Briasco se fue mano a mano de contra y Durso lo bajó pero solo recibió la amarilla. De ese tiro libre, Briasco remató pero el balón fue despejado por el arquero y llegó el tiempo para el pitazo final con desahogo para los simpatizantes Triperos.