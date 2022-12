El Lobo entre deudas y complicaciones

Ya es de público conocimiento que el Lobo todavía no ha comenzado la pretemporada tras la postura del plantel de no hacerlo por la deuda de dos meses en los salarios, como así también en el pago de premios, pero de a poco la nueva Comisión Directiva va conociendo más problemas. En primer lugar, las inhibiciones son más complicadas de lo esperado, ya que Gimnasia no tiene más instancias de negociación con el club árabe por Brahian Alemán y debe pagar sí o sí, pero también tiene que saldar las deudas por Ramón Sosa, Franco Soldano y un pequeño dinero por Guillermo Fratta.

De esta manera, con estas inhibiciones, el Tripero no puede incorporar y se le complica mucho renovar contratos, como así también cada venta que se puede dar, el dinero tiene que ir destinado a esto. Por eso mismo, desde calle 4 están trabajando para ver qué ventas se pueden dar y empezar a acomodar las arcas Triperas que también tienen deudas en lo extrafutbolístico y tiene que resolver, como el pago a algunos trabajadores en las diferentes sedes.

Sin embargo, por todas estas cuestiones, Mariano Cowen se encuentra en tratativas para hacer una auditoría y mostrar los números exactos que tiene Gimnasia e intentar la resolución de estos mismos. En los últimos días hubo un llamado para cobrar por anticipación algunos meses del pago de la televisación, pero la respuesta fue que esto ya fue cobrado por el Mens Sana, en los últimos días de la gestión de Gabriel Pellegrino, por lo que ese dinero ya fue usado por la anterior Comisión Directiva aunque nunca se especificó en qué fue gastado o a dónde fue a parar.

Por eso mismo, en la institución albiazul buscan una resolución y respuesta a este tema y no se descarta una charla con Chiqui Tapia o miembros importantes de la AFA para ver qué sucedió.