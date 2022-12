Messi: "Estábamos confiados de que íbamos a dar vuelta la situación"

Tras la victoria en el partido para el paso a la Semifinal de la Copa del Mundo contra Países Bajos, el capitán, Messi, dio una corta entrevista.

Lionel estaba muy enojado con el árbitro, Antonio Miguel Mateu Lahoz. Sintió "bronca" y lamentó el desenlace de la noche: "Creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro, después te sancionan, no podés ser sincero".

"No pueden poner a un árbitro que no esté a la altura en esta instancia", sentenció contra la FIFA.

El capitán siguió festejando con sus compañeros y habló un poco más tiempo después.

El astro se mostró muy contento, cansado de no parar ni un momento. "El árbitro les ayudó un poquito", apuntó Messi con respecto al desafío que representó Países Bajos.



Muy seguro dijo: "Estábamos confiados de que íbamos a darle vuelta la situación". El "Messias" ya sabía que se ganaba. Pero aún faltan dar pasos para hacerse con la gloria.

El próximo rival será Croacia, quien viene de eliminar a Brasil en un partido parecido, también empatado, también ganado en penales.



Al ser cuestionado sobre la selección croata afirmó que se trata de un equipo muy fuerte, "como demostró contra Brasil", señaló. Aseguró que el enfrentamiento será "otra prueba muy dura".



"Despacito, como venimos diciendo desde el principio", sin dejarse ilusionar, viendo lo que falta, Messi trae tranquilidad con sus palabras. Se dirigió a todos los argentinos que lo amamos, que queremos que nos saque campeón: "Gracias, siento todo el cariño".