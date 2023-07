El Lobo y el Calamar quieren terminar con una sonrisa

Este fin de semana se jugará la última jornada de la Liga Profesional donde luego comenzará un receso de tres semanas hasta que comience la Copa de la Liga el 20 de agosto. Por eso mismo, varios equipos se juegan mucho en esta última fecha debido a que un triunfo los puede dejar mejor o peor posicionados en la tabla anual pensando en la clasificación a las copas internacionales como así también en el último lugar que otorga un descenso a finales de este 2023.

En esa situación se encuentran Gimnasia y Platense que están merodeando la mitad de la tabla, encontrándose en el medio de llegar a los puestos de Copa Sudamericana o de empezar a quedar cerca de Huracán, quien hoy por hoy se iría a la Primera Nacional en la tabla anual. Por eso mismo los dos equipos quieren terminar esta primera parte del año con una sonrisa y especialmente cortan las rachas negativas que tienen.

En el caso del Lobo, no gana hace siete encuentros entre Liga y Copa Sudamericana por eso mismo ayer retomó a las prácticas en Estancia Chica para comenzar a trabajar en este encuentro del domingo después de lo que fue el buen punto en Córdoba remontando un 0-2 frente a Talleres gracias al doblete de Eric Ramírez. La buena noticia para Sebastián Romero es que hubo rendimientos altos y puede repetir el equipo pero también tendrá el regreso de Alan Lescano quien ya cumplió la suspensión por cinco amarillas contra la T.

Por el lado del Calamar, los de Martín Palermo se encuentra haciendo una buena campaña en mitad de tabla y tomándose cierto respiro del descenso porque comenzó mal el año pero después poco a poco fue remontando. Sin embargo en las últimas dos fechas no tuvo su mejor versión y no pudo ganar contra dos rivales muy débiles ya que empató 0-0 contra Unión y perdió contra Huracán de local quien no conseguía tres puntos desde hacía más de 15 partidos.

El plantel comando por Chirola hoy tendrá una nueva práctica matutina aunque todavía no hay indicios del equipo y seguramente entre viernes o sábado planteará el posible once que saldrá a buscar la victoria en el Juan Carmelo Zerillo.

Cayó la Reserva y finalizó su torneo

En la mañana de ayer, la Reserva de Gimnasia visitó a sus pares de Platense en Vicente López por la última fecha del Torneo Proyección donde el Lobo cayó por 1-0 para así finalizar esta primera parte del torneo. Con algunos jugadores de Primera como Alan Sosa, Diego Mastrángelo y Gonzalo González, los dirigidos por Lucas Lobos tuvieron una buena presentación pero no estuvieron finos en la definición, mientras que los locales aprovecharon su buen pasar en el inicio del segundo tiempo para convertir el tanto y luego defender ese marcador para que todo finalice en victoria del conjunto Marrón.

Esta primera parte del año en cuanto a resultados no fue positiva para el Tripero pero en las últimas semanas había empezado a cosechar buenas victorias después de unos meses de adaptación para muchos chicos que el año pasado jugaban poco en Reserva u otros que son categoría 2004, 2005 y hasta 2006, quienes tuvieron que subir de repente ante todos los juveniles que pasaron al plantel profesional en enero de este 2023.

El Mens Sana finalizó en la posición número 25 con 26 puntos producto de siete victorias, cinco empates y 15 derrotas mientras que convirtió 23 goles y le hicieron 39. Ahora el plantel de Reserva tendrá una semana de descanso para después volver a las prácticas en Abasto y comenzar la mini pretemporada hasta el inicio de la Copa de la Liga donde ahí buscará revertir esta primera parte del año pero sobre todo seguir sumando rodaje con la posibilidad de estar en un futuro corto o largo bajo el mando de Sebastián Romero.

Mismo algunos jugadores como Facundo Sánchez o Mateo Cardozo estarán a la brevedad entrenando con el plantel de Primera, seguramente en estas semanas de preparación para el comienzo del segundo torneo del año.