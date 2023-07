Boca presentó a sus refuerzos

Boca se continúa armando y sumando refuerzos de cara al resto de la temporada y ayer presentó a sus dos flamantes futbolistas: Lucas Janson y Lucas Blondel.

Los jugadores ya se habían hecho la revisión médica en los últimos días y pasaron por las oficinas boquenses a firmar su contrato. Ahora el club los presentó formalmente mediante una publicación en Instagram y una conferencia de prensa junto al presidente Jorge Ameal.

Blondel, de 26 años y proveniente de Tigre, expresó ante los micrófonos: “La verdad que es una oportunidad única que la afrontaremos con mucha alegría y con la responsabilidad que merece". Asimismo se imaginó su debut en La Bombonera y dijo ”Creo que todo lo que te imagines no sé si alcanza. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento, pero a la vez intento disfrutar todo".

Por su parte, Janson de 28 años y que llega desde Vélez, habló del interés de Boca y el traspaso a la institución. "Cuando llega una chance así, uno no quiere desaprovecharla, es la realidad. Cuando mi representante me llamó y me comunicó que estaba el interés de Boca obviamente que de mi parte hice toda la fuerza y todo lo posible para que se termine dando" sostuvo.

A su vez, se refirió a la tan ansiada Copa Libertadores y afirmó:” Todos sabemos lo que significa la Copa Libertadores para un club como Boca. Lo que me tocó vivir en su momento con Vélez fue muy lindo y ahora intentaré amoldarme a Boca”.

De esta manera, el Xeneize sumó a sus dos primeros refuerzos mientras el hincha se ilusiona con que hayan negociaciones con Edinson Cavani, que se desvinculó del Valencia en las últimas horas.