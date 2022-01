El mensaje de despedida del Bochi en sus redes sociales

"Quería retirarme con esta camiseta. Me siento bien, con fuerza, mis compañeros me la dieron. Duele. Soy hincha de este club, uno le dio mucho a este club". Estas fueron las palabras del jugador con mayor experiencia y capitán del club Gimnasia y Esgrima La Plata tras su último partido. Ese día, el Bochi revelaba una triste noticia: el director técnico del equipo tripero, Néstor Gorosito, no lo iba a tener en cuenta para el año próximo y la dirigencia no le había ofrecido renovar el contrato, una decisión que afectó al jugador, hincha del Lobo.

Ayer, 31 de diciembre, venció el contrato que unía a Licht con Gimnasia por lo que el futbolista aprovechó para despedirse a través de un extenso y emotivo mensaje publicado en su perfil de Instagram, donde saludó y agradeció el apoyo de los hinchas y de su familia, además de declarar su amor por el equipo de La Plata, que lo vio crecer.

Licht subió una foto suya besando la camiseta y a modo de epígrafe, escribió su despedida:

Hoy 31 de diciembre termina mi vínculo como jugador profesional del club que amo, llegue a gimnasia con 11 años y transcurrí casi toda mi carrera defendiendo nuestros colores, por amor, por convicción y con valores, entregando creo, lo mejor de mí dentro y fuera de la cancha. Gimnasia es parte de mi vida y de mi familia, expresó el Bochi.

Me toca despedirme, no de la manera que hubiese querido, adentro de la cancha con los míos, pero estoy orgulloso de lo hecho, agregó el lateral, haciendo referencia al malestar que le generó la noticia de que no le iban a renovar el contrato.