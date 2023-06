El Millonario a octavos de Libertadores

En la noche de ayer y después de lo que había sido el triunfo contra Fluminense, el conjunto de Martín Demichelis sabía que debía ganar de local frente a The Strongest para conseguir el pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Así, tras la victoria por 2-0 gracias a los tantos de Rodrigo Aliendro y Miguel Borja los de Núñez esperan en los octavos de final del torneo más importante del continente.

Siendo justo ganador desde el principio del partido donde con la presión del Más Monumental y sus 84 mil personas comenzó a inquietar a los bolivianos, el marcador se abrió rápidamente porque a los 13 minutos y después de una buena jugada colectiva que se ensució pero terminó arreglando Nicolás de La Cruz con un pase hacia atrás, desde la medialuna Aliendro disparó y convirtió un golazo para ir encaminando el asunto.

A pesar de esto, la apertura del marcador no arregló algunos problemas defensivos que viene teniendo la Banda. Tan es así que el Aurinegro estuvo muy cerca de empatar pero Franco Armani respondió de manera excelente en dos ocasiones para impedir esto. Tras este susto, el Millonario en ataque estaba muy bien pero no estuvo fino en la definición, especialmente Lucas Beltrán que tuvo varias chances pero no estuvo afilado.

Ya en el complemento y con el 1-0, River se dedicó a mantener la ventaja manejando los hilos del juego contra un The Strongest que intentaba más que nada de contra, pero que con el correr de los minutos le fue costando mucho más. Cuando todo llegaba a su final y después de que Demichelis mueva el banco para darle descanso a algunos jugadores, tras una serie de rebotes en el área el ingresado Borja terminó empujando la pelota en el área chica para volver a convertir y poner el 2-0 final que hizo estallar de felicidad al Monumental.

De esta manera y a pesar del empate del Fluminense, el puntero de la Liga Profesional clasificó pero segundo en el Grupo D de la Copa Libertadores y ahora espera rival para la siguiente fase donde comienza el mata-mata.