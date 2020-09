El papá de Messi le respondió a La Liga ¿Sigue la guerra?

Ayer, durante horas de la tarde, Messi y sus abogados se reunieron con la cúpula del club catalán y los primeros trascendidos indicaban que se quedaría y que hoy temprano su papá, quien también es su representante, emitiría un comunicado.

Pero la carta emitida no era la que se esperaba. El papá de Messi se dirigió a La Liga y no aceptó la paz y en cambio volvió a insistir que la cláusula de recisión no existe.

“1°.- Desconocemos qué contrato es el que han analizado, y cuáles son las bases sobre las que concluyen que el mismo contaría con una “cláusula de recisión” aplicable en el caso de que el jugador decidiera instar la extinción unilateral del mismo, con efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019/2020”.

Además aseguró que las autoridades de La Liga interpretaron mal el contrato.

Aun así todavía no hay palabra oficial de Messi dirigiéndose al club. Todo es espera e incertidumbre. Se especulaba que tal vez, el jugador se quede seis meses para evitar pagar la cláusula, pero este comunicado indica que esa no sería la vía que eligió Messi.