El Pincha se prepara para salir al mercado

A la baja confirmada de Facundo Sánchez en el equipo (finaliza su contrato y no renovará), se le podría sumar la de Mateo Retegui, a quien se le vence el préstamo el 30 de junio y deberá regresar a Boca Juniors. Además, se vislumbran las inminentes salidas del defensor Marcos Rojo y del delantero Gastón Fernández. En calle 53 se encienden las alarmas de los directivos y del cuerpo técnico para no perder calidad en el plantel e intentar suplantarlos.

El defensor mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, Rojo, en las próximas semanas volverá a Inglaterra para sumarse al Manchester United. Se haría oficial a través de un comunicado formal de la institución. Si bien el jugador y la comisión directiva del club albirrojo quieren que continúe, el equipo inglés exige dinero por una extensión del préstamo y en estas circunstancias para el Pincha es imposible.

“La calidad no se discute, lo que puede darle a Estudiantes tampoco, no obstante, el querer no es poder siempre; el futbolista hoy por hoy está con un pie y medio afuera de Estudiantes. Vale aclarar que nada tiene que ver el último incidente donde se lo vio romper la cuarentena por tercera vez; el problema es económico entre ambos clubes”. Así se expresó un dirigente de alto rango en diálogo con el diario Hoy.

El otro caso que aparece es el posible retiro de Gastón Fernández de la actividad profesional. El multicampeón con la camiseta albirroja tiene entre sus opciones despedirse del fútbol y ante esta situación el equipo perdería otro referente de amplia trayectoria y jerarquía.

Los dirigentes no pierden tiempo y tienen en carpeta a algunos futbolistas que pueden llegar a tapar esos agujeros que dejarían Rojo y Fernández en el plantel dirigido por Leandro Desábato.

En este escenario, las contrataciones en el fútbol no van a ser como las de antes; los valores de los futbolistas se derrumban y la crisis financiera, debido a la pandemia del coronavirus, ataca a los clubes de todo el mundo. Si en Europa están con la calculadora para evitar una quiebra, no hace falta imaginar cómo está nuestro fútbol y la realidad de los clubes.

Estudiantes no está al margen de esta situación, por eso los nombres que se barajan para reforzar el plantel son de jugadores que podrían llegar en condición de libres. Uno es el ya mencionado en ediciones de este diario, José María Basanta. El defensor le comunicó a Rayados de Monterrey que no continuará y regresará a la Argentina.

El zaguero central, que podría quedarse con el lugar de Marcos Rojo, reconoció que sería bueno poder volver al club, sin embargo, al igual que Gastón Fernández, analiza un posible retiro de las canchas a sus 36 años.

La posición de La Gata llevará otras dificultades; para los directivos será arduo poder encontrar hoy en el mercado un futbolista de esas características y que esté al alcance del club.

Ignacio Malcorra es uno de los que aparecen en el radar del Departamento de Fútbol. El volante de 32 años no seguirá en los Pumas de la UNAM (México) y pegará la vuelta al país que lo vio nacer. Hay que recordar que Estudiantes lo viene siguiendo hace tiempo y ahora parece ser el tiempo del ex-Unión para vestir la camiseta albirroja.

Por último, otro nombre que ha sido tentado por Juan Sebastián Verón y compañía es el del exjugador de Boca Juniors, Juan Manuel Sánchez Miño. Ya tuvo un paso por el club en 2015 y dejaría Independiente a partir de julio debido a las tensiones con la dirigencia del Rojo.