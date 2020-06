“El Profe”, Maradona y Covid-19

Los riesgos de una vuelta apresurada están a la vista. Preocupan los protocolos para proteger la salud de los deportistas de las distintas disciplinas. Al respecto, el experimentado preparador físico y entrenador, Daniel “El Profe” Córdoba, contó a diario Hoy por qué no está de acuerdo con un posible regreso a la actividad oficial en la Argentina.

“Acá hay que ser tajante, taxativo, como yo lo era como entrenador, esto es así y si salió mal, se va para atrás y punto. No se puede dejar nada a la libre interpretación”, enfatizó el extécnico de Estudiantes de La Plata respecto a las formas en que el jefe de Estado se expresó con las nuevas flexibilizaciones. Además, “El Profe” agregó: “A los que toman decisiones hay que darles todo el apoyo, pero sobre todas las cosas no pueden perder credibilidad”.

Indudablemente, la Covid-19 hizo sentir su impacto sobre el deporte mundial. Hubo atletas contagiados o puestos en cuarentena, y, casi en su totalidad, los eventos debieron ser suspendidos y postergados para evitar más contagios de coronavirus, como así también respetar las cuarentenas impuestas por la mayoría de los gobiernos nacionales.

En el ámbito nacional, Matías Lammens, ministro de Deportes y Turismo de la Nación, reiteró que ve lejano el regreso del fútbol, dado el creciente número de infectados por coronavirus en Buenos Aires y Capital Federal, y todavía ni siquiera están definidos los protocolos para el regreso de los deportes.

Por otra parte, Michel D’Hooghe, presidente del Comité Médico de la FIFA, le dijo a BBC Sport que “hay consecuencias de vida o muerte, por lo que hay que decidir con cuidado si se juega de nuevo. Para tener una solución completamente segura, tenemos que esperar hasta que exista una vacuna”.

Nunca más cerca de la realidad, Daniel Córdoba sostuvo su postura y enfatizó en que “sin ninguna duda el deporte debería volver sólo con la vacuna, ¿el negocio?, que se jodan viejo”.

Asimismo, comentó a este diario su visión entorno al posible regreso del fútbol en la Argentina: “Hay mucha ignorancia que engloba toda esta peste, yo ante la duda, mis jugadores no jugaban, no entrenaban. Si bien no tengo herramientas científicas para dar una respuesta concreta, yo en el lugar de los deportistas, me quedaría tranquilo, porque no sabes si un entrenamiento puede perjudicar o no en relación con el virus, más sabiendo que el coronavirus es estrictamente pulmonar-respiratorio y esto es algo básico para la vida cotidiana”, sentenció.

El apoyo a Diego

“Maradona es un Dios, sería una pena que no continúe. Simplemente con la llegada de Diego a Gimnasia, La Plata, después del Estudiantes campeón de todo, tomó más notoriedad por su arribo que por cualquier otro motivo”, aseguró “el Profe” sobre el desembarco del astro argentino al Lobo.

En plena discusión sobre Maradona sí o Maradona no, para la renovación como DT albiazul, Córdoba sostuvo que “todo el mundo empezó a hablar de La Plata otra vez, entonces digo yo quiero que siga. Sé que es de riesgo y no se como estará él cuando vuelva todo a la normalidad, si es que vuelve, para mí solamente con la vacuna y no tengo idea cuando va a estar, ojalá que esté pronto”.

Sobre su relación con el extécnico de la Selección Argentina dijo: “Diego es mi amigo, estuvo en la situación más difícil de mi vida, si me lo tocan a Maradona… me peleo, no me toquen al Diego”.