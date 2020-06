La cargada del "Kun" Agüero a Messi

Sergio Agüero se ha convertido reiteradamente en tendencia durante esta cuarentena. Luego de su nueva faceta como streamer, el delantero del Manchester City aprovechó para cargar a Lionel Messi, por un mensaje que le escribió para su cumpleaños.

Tras cumplir 32 años, el "Kun" festejó junto con sus seguidores de Twitch. Y durante el vivo que estaba realizando, aprovechó para mostrar el regalo que le hizo su novia, Sofía Calzetti, y un mensaje que le envío Messi.

"Bueno, les voy a mostrar lo que escribió Leo ¡Gracias por esforzarte en el gran saludo que me hiciste", comenzó a decir Agüero, con quien comparte una amistad de más de 15 años con la "Pulga". Y agregó: "me escribió un testamento. No puede escribir tanto este pibe", destacó de manera irónica.

A continuación, leyó el mensaje que le envío Messi: "Feliz cumple chaval, te quiero mucho". Con una profunda risa, añadió: "por ahí no entendió la jugarreta. Y eso que pasamos bastantes cumpleaños juntos. Pensé que te ibas a esmerar un poquito más, Leo. Tantos años juntos, algo más...".